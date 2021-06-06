Меньше тысячи зараженных в Украине и новая вакцина в Индии: Covid-новости 6 июня

Пандемия коронавируса продолжает бушевать по всему миру уже второй год. Правительства различных стран делают все возможное, чтобы снизить заболеваемость Covid-19.

На сегодняшний день этой болезнью заразились уже более 173 млн человек, почти 4 млн из которых скончались в результате осложнений, вызванных вирусом.

В Украине статистика заболеваемости пошла на спад, а в ряде городов страны по выходным проводится массовая вакцинация населения.

При этом Covid-обстановка во многих странах все еще оставляет желать лучшего. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 6 июня.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 июня в Украине коронавирус диагностировали у 937 человек. Все области страны в настоящее время находятся в желтой зоне карантина.

В ряде городов Украины на выходных работают центры вакцинации против Covid-19: вакцинироваться может любой желающий. Для этого нужно всего лишь записаться в очередь в приложении Дія.

Провести процедуру можно даже в том случае, если вы еще не получили приглашения, в таком случае вакцинация будет происходить в порядке живой очереди.

Прививочные центры открыты в Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, а также Горишних Плавнях.

При этом в Киеве в условиях карантина стартовал фестиваль красок Холи-2021. Он проводится в Украине уже девятый год подряд.

Коронавирус в мире

Как и ранее мировым лидером по заболеваемости коронавирусом остаются США. Там за последние сутки было зафиксировано более 6,5 тысяч новых случаев заражения. На втором месте остается Индия, где за предыдущие 24 часа было зафиксировано почти полторы тысячи инфицированных.

Стремительно растет число зараженных и в Бразилии, где 5 июня врачи выявили 65 471 подтвержденный случай Covid-19.

В свою очередь Министерство здравоохранения Китая одобрило вакцину против коронавируса Sinovac для экстренного использования для детей в возрасте от трех до 17 лет.

Дети имеют более низкий приоритет для иммунизации от Covid-19 по сравнению с людьми пожилого возраста, у которых более высокая вероятность осложнений.

Тестирование показало, что большинство побочных реакций после вакцинации у детей и подростков прошли легко и без осложнений.

Кроме того, правительство Индии заказали 300 млн доз вакцины от коронавируса, которая еще не была утверждена ООН.

Соглашение, которое обойдется стране в $206 млн, было подписано на фоне ухудшающейся с каждым днем эпидемической ситуации.

Новая волна Covid-19 в Украине.

В пятницу инфекционист Владимир Курпита предупредил о возможном ухудшении эпидемической ситуации в Украине.

По его прогнозам, рост заболеваемости может быть зафиксирован в конце сентября.

Такой прогноз обусловлен окончанием сезона отпусков и возможностью завести на этом фоне в Украине новых штаммов коронавируса.

Фото: КГГА