Непрерывно в течение пяти дней на этой неделе будет работать Центр вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ). Привиться против Covid-19 здесь можно будет с 30 июня до 4 июля.

— Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет длиться 5 дней — с 30 июня до 4 июля. Записывайтесь на вакцинацию, чтобы не стоять в очередях! — говорится в сообщении сервиса Helsi.me.

Здесь также есть информация о том, что прививки делают вакциной Coronavac/Sinovac Biotech.

Напомним, что Центр массовой вакцинации против Covid-19 находится в Международном выставочном центре возле станции метро Левобережная по адресу Броварской проспект, 15.

Здесь предоставляются услуги по вакцинации против Covid-19 киевлянам старше 18 лет.

Чтобы записаться на прививку против Covid-19, на сервисе нужно прейти на вкладку Врачи и выбрать удобное время для записи.

Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дия.

Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом в рамках реформы первичного звена здравоохранения.

Источник: Helsi.me