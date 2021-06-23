В общей сложности в течение июля Украина получит 7,7 млн доз вакцин против Covid-19. Об это главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил сегодня, 23 июня, в ходе онлайн дискуссии Почему украинцы не хотят вакцинироваться.

— Всего в июле планируется к поставке на уровне страны около 7,7 млн доз вакцин, — сказал главный санитарный врач.

Игорь Кузин также заявил, что, ввиду большого объема поставок вакцин против Covid-19, согласно подписанным контрактам, в настоящее время рассматривается возможность отсрочить поставки некоторых вакцин.

В частности, речь идет о вакцине против Covid-19 Coronavac, производителем которой является Китай, и которая имеет хороший срок годности. Закупка этой вакцины осуществляется согласно новому контракту агентством по закупкам Crown Agents Великобритания.

Кроме того, в рамках онлайн дискуссии Игорь Кузин сообщил, что в июле ожидается также поставка 5,325 млн доз вакцин против Covid-19 от китайской фармацевтической компании Sinovac. Эта партия вакцин также будет закуплена агентством Crown Agents.

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