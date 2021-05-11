Украине удалось увеличить поставки доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer/BionTech. Так, в страну должны поставить 20 млн доз этого препарата.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 11 мая.

— Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer/BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 млн доз мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer, — отметил министр.

По его словам, в целом Украина получит 42 млн доз вакцины против Covid-19 в 2021 году, они уже законтрактованы.

— Это 8 млн доз инициативы COVAX и 32 млн доз вакцин по прямым контрактам между Украиной и производителями вакцин, — добавил Степанов.

Он напомнил, что за последние 10 дней страна получила 1 млн доз вакцины от компании Sinovac. Также началась поставка по инициативе COVAX, а именно 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз препарата от Pfizer.