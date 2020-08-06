Правительство США вкладывает миллиарды долларов в вакцины против Covid-19. Самыми многообещающими являются кандидаты Moderna, Pfizer и Novavax.

Правительство США предоставляет финансирование для этих трех и пяти других компаний, который занимаются разработкой вакцины.

Власти надеются получить 300 млн доз безопасной и эффективной вакцины уже к январю 2021 года.

На первой фазе результаты испытаний являются многообещающими, однако окончательные заключения можно будет делать после третьей фазы.

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Когда вакцина пройдет испытания, она отправится на утверждение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Moderna

На прошлой неделе исследователи заявили о старте третьей фазы, в которой примут участие 30 тыс. человек. Вторая фаза проходила в мае.

Пока опубликованы результаты только первой фазы. Согласно им вакцина вызвала иммунный ответ, что и хотели видеть исследователи. Чем выше доза, тем выше иммунный ответ у людей, которые ее получили.

Более чем у половины участников наблюдались побочные эффекты: усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах и боль в месте инъекции. Это нормальные побочные эффекты вакцины. Чем выше доза, тем сильнее побочные эффекты. В испытании третьей фазы будет использоваться средняя доза.

Pfizer

Pfizer есть несколько вакцин-кандидатов, разрабатываемых совместно с немецкой компанией BioNTech. Разработка находится на уровне объединенных второй и третьей фазы. Испытания проходят на 120 людей по всему миру.

Если испытание будет успешным, Pfizer и BioNTech заявили, что собираются подать заявку на рассмотрение в регулирующие органы уже в октябре. Уже к концу года будут доступными 100 млн доз, к концу 2021-го – около 1,3 млрд.

По результатам исследований вакцина вызвала иммунный ответ и продуцировала антитела.

Люди переносили вакцину хорошо, а побочные эффекты были легкими или умеренными и длились один или два дня. Среди них были лихорадка, усталость.

Novavax

Биотехнологическая компания Novavax из Мэриленда надеется, что в следующем месяце ее вакцина пройдет третью фазу испытаний.

Пока есть опубликованы данные только исследования первой фазы, в которой принимали участие 131 человек. После двух доз у участников исследования появились антитела, которые могут противостоять вирусу, в среднем в четыре раза лучше, чем у людей, выздоровевших от Covid-19.

Вакцина также вызвала реакцию иммунных клеток, согласно анализу 16 случайно выбранных добровольцев.

Из 106 человек, получивших вакцину, у пяти были серьезные побочные эффекты, включая боль в мышцах, тошноту и боль в суставах, а у одного была небольшая температура. Побочные эффекты длились в среднем два дня.

Вакцину от коронавируса будут поставлять в другие страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцину от коронавируса, которую выпустят в США, будут поставлять и в другие страны. Также она очень быстро распространится по всей стране.

Он также добавил, что США намерены выпустить 500 млн доз.