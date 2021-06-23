В Киеве центр массовой вакцинации населения от коронавируса, созданный на базе Международного выставочного центра, на этой неделе будет работать четыре дня. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Центр вакцинации будет работать с 24 по 27 июня.

— На этой неделе центр вакцинации от Covid-19, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать в четверг и пятницу, а также в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.30, — отметили в КГГА.

Записаться на вакцинацию можно с помощью приложения Дія и портала Helsi.me. Сейчас в столице прививки получают педагоги, социальные работники, участники ООС, а также люди 65 лет и старше.

По словам заместителя главы КГГА Анны Старостенко, 17 июня в Киеве, как и в Украине, вакцинировалось рекордное количество людей: прививки получили почти 14 тыс. человек. Всего же в центре с начала его работы вакцинировались практически 20 тыс. человек.

За прошлые сутки, 22 июня, в Украине сделали 53 786 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы — 31 260 человек.