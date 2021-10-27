Вакцинация от коронавируса детей 12+ в Украине: что нужно знать

В Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет, независимо от того, находятся ли они в группе риска и имеют ли дополнительные причины для прививки.

Рекомендации утвердили специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Минздрав согласовал документ 13 октября 2021 года.

Нужно ли вакцинировать детей

Раньше считалось, что дети легче переносят коронавирус. Однако штамм Дельта оказался более опасным. Он стал чаще поражать детей, что приводит к их госпитализации и летальным исходам.

Так, в Украине за предыдущие сутки 1 532 ребенка заболели коронавирусом, в Киеве — 95 девочек от четырех дней до 17 лет и 84 мальчика от двух месяцев до 17 лет. Сообщили в КГГА и о смерти годовалого мальчика от Covid-19.

Поэтому вопрос защиты детей от вируса, в частности с помощью иммунизации, сейчас актуален. Однако принимают решение только родители.

С какого возраста можно делать прививку

В Украине разрешают вакцинировать детей от 12 лет.

Какой вакциной прививают детей

Только одна вакцина от коронавируса используется для иммунизации детей — вещество Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Как проходит вакцинация

Детям вводят две дозы (0,3 мл) с интервалом между первым и вторым уколами 21-28 суток.

Что касается других уколов, то следует соблюдать 14-дневный интервал между введением вещества от коронавируса и вакцины против других инфекционных болезней, исключение — экстренная вакцинация и иммунизация против гриппа.

Где и как можно сделать укол

Заранее родители должны обратиться к своему семейному врачу и педиатру. Врач должен согласовать иммунизацию, учитывая наличие противопоказаний, и выдать направление.

С документом следует обратиться в пункт прививки или больницу.

Кому нельзя делать прививку

Вакцинация противопоказана, если у ребенка есть аллергия на один из компонентов вакцины.

Отсрочить прививку нужно тем несовершеннолетним, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром.

Второй укол следует отложить при фиксировании миокардита или перикардита после введения первой дозы вакцины.

Получат ли дети сертификаты о вакцинации

После прививки им должны выдать справку, подтверждающую это. Однако об электронном аналоге в Дії пока речь не идет.

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Где еще детей вакцинируют от коронавируса

Вакцинация детей от коронавируса – не новое явление для мира. Уколы активно делают в США, Великобритании, Израиле.

Кстати, в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA подтвердило эффективность вакцины для детей младшего возраста – от пяти до 11 лет.

Безопасна ли вакцина для детей

Понятно, что исследование вещества продолжается. Однако ВОЗ уже определяла, что вакцину Pfizer/BioNTech можно использовать для иммунизации детей этой возрастной категории.

А FDA считает, что преимуществ от вакцинации больше, чем рисков.

Какие побочные реакции бывают

При исследовании использования вакцины Pfizer среди детей были зафиксированы редкие случаи миокардита – воспаления сердечной мышцы.

Источник: Минздрав, ВОЗ, Pfizer