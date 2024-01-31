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Ученые доказали, что после 60 лет прием поливитаминов улучшает память и замедляет старение мозга

31 января 2024, 13:08
Марина Мелехова редактор
полівітаміни
Источник: Pixabay

Новое исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, обнаружило, что ежедневный прием витаминных комплексов может помочь замедлить когнитивное старение людей старше 60 лет.

Положительное влияние на здоровье

Участники исследования, которые ежедневно принимали поливитамины в течение двух лет, показали лучшие результаты по эпизодической памяти, то есть способность к вспоминанию событий, внимания и планирования.

Это исследование базируется на результатах трех других исследований, которые анализировали, могут ли поливитамины, добавки с экстрактом какао и их комбинации защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и тому подобное.

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Хотя методики исследований отличались, ученые пришли к одинаковым выводам: прием витаминных комплексов действительно может замедлить потерю памяти и когнитивное старение у людей в возрасте 60+.

Напомним, что когнитивные функции играют важную роль в пожилом возрасте. Ведь это влияет на способность человека принимать собственные решения, решать проблемы и управлять своей жизнью без посторонней помощи.

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Источник: Health

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