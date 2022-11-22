В конце ноября тысячи исследователей со всего мира соберутся в Сан-Франциско на ежегодную конференцию по клиническим испытаниям болезни Альцгеймера.

Сообщается, что встреча в этом году обещает стать знаковым событием. Ученые ожидают услышать результаты крупного клинического испытания лечения препаратом леканемаб, которое было назначено почти 2 тыс. пациентам с ранней болезнью Альцгеймера.

Отмечается, что леканемаб является продуктом совместных разработок японской фармацевтической компанией Eisai и американской биотехнологической компанией Biogen.

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Уже стало известно, что терапия леканемабом замедлила снижение когнитивных функций, что вселяет надежду на то, что лекарство может наконец затормозить неумолимую болезнь.

Вместе с тем леканемаб уже вызвал споры. Во-первых препараты на основе антител настолько дороги, что не по карману многим странам.

Во-вторых, сам по себе леканемаб вводить непросто, в отличие от таблеток и капсул: пациенты должны посещать клинику для внутривенной инфузии два раза в месяц.

В-третьих, побочные эффекты требуют тщательного наблюдения: пациенты, участвующие в исследовании, регулярно проходили сканирование на предмет отека мозга и кровоизлияний, услугу, которую многие больницы не могут предоставить в больших масштабах.

Но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало ускоренное одобрение, поскольку препарат очищал мозг пациентов от амилоидных бляшек и, следовательно, может замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера, если принимать его достаточно рано и в течение достаточно длительного времени.