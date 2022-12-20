Исследование, которое провели ученые Кентского университета, показало, что пандемия Covid-19 нарушила схемы передачи широкого спектра инфекционных заболеваний, включая инфекцию, вызванную стрептококком группы А (GAS), также известную как стрептококк А.

Сообщается, что ученые проанализировала схемы передачи 22 различных инфекционных заболеваний во время пандемии Covid-19 в Англии. Результаты показали, что меры профилактики инфекции в целом снизили распространение возбудителей, передающихся воздушно-капельным и фекально-оральным путем.

После отмены этих мер, болезни, которые нельзя предотвратить с помощью вакцин, включая инфекции, вызванные стрептококком А, продемонстрировали быстрый рост.

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Более того, Covid-19 и связанные с ним профилактические меры прервали сезонные схемы передачи, которые были характерны для многих патогенов до пандемии.

— Это прерывание может объяснить необычное поведение инфекционных заболеваний, таких как стрептококк А или грипп, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, — отметил профессор Марк Васс.

По его словам, ученые никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным. Пандемия предоставила реальный эксперимент по передаче инфекционных заболеваний и его нужно максимально использовать, чтобы найти ответы на все открытые вопросы.