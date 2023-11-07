Исследователи обнаружили, что люди часто забывают помыть некоторые части тела, поэтому не вымывают все вредные микроорганизмы.

Ученые проанализировали мазки 129 людей, у них всех были загрязненными похожие участки тела.

Медики доктор Перди и доктор Талл прокомментировали важность качественной очистки некоторых частей тела.

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За ушами

За ушами накапливаются жиры тела, мертвые клетки кожи и грязь. Часто люди не моют эту зону, но ее загрязнение может привести к себорейному дерматиту.

— Если у вас проколоты уши, вам обязательно нужно сосредоточиться на мытье этой области, чтобы избежать инфицирования, — подчеркивает доктор Перди.

Между пальцами ног

Также сильно накапливаются грязь и мертвые клетки кожи между пальцами ног. Если там недостаточно очищать, может образоваться грибок ногтей или другие дерматологические проблемы.

— Для больных сахарным диабетом особенно важно мыть ноги и между пальцами, они имеют гораздо более низкий порог заражения кожными инфекциями, — отмечает доктор Талл.

Для удаления грязи достаточно использовать мыло хотя бы раз в день.

Смена носков также играет ключевую роль во избежание вредных бактерий.

Пупок

Пупок имеет много складок, которые легко забиваются. Таким образом создаются идеальные условия для размножения различных микроорганизмов.

— Этот участок может стать чрезвычайно раздраженным, инфицированным, воспаленным, красным, зудящим, запревшим и даже образовать струп или желтую корочку, — говорит доктор Перди.

Специалисты отмечают, что качественное очищение всех участков кожи защищает от различных кожных и бактериальных заболеваний.

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Источник: Frontiers in Microbiology