Исследователи обнаружили, что люди часто забывают помыть некоторые части тела, поэтому не вымывают все вредные микроорганизмы.
Ученые проанализировали мазки 129 людей, у них всех были загрязненными похожие участки тела.
Медики доктор Перди и доктор Талл прокомментировали важность качественной очистки некоторых частей тела.
За ушами
За ушами накапливаются жиры тела, мертвые клетки кожи и грязь. Часто люди не моют эту зону, но ее загрязнение может привести к себорейному дерматиту.
— Если у вас проколоты уши, вам обязательно нужно сосредоточиться на мытье этой области, чтобы избежать инфицирования, — подчеркивает доктор Перди.
Между пальцами ног
Также сильно накапливаются грязь и мертвые клетки кожи между пальцами ног. Если там недостаточно очищать, может образоваться грибок ногтей или другие дерматологические проблемы.
— Для больных сахарным диабетом особенно важно мыть ноги и между пальцами, они имеют гораздо более низкий порог заражения кожными инфекциями, — отмечает доктор Талл.
Для удаления грязи достаточно использовать мыло хотя бы раз в день.
Смена носков также играет ключевую роль во избежание вредных бактерий.
Пупок
Пупок имеет много складок, которые легко забиваются. Таким образом создаются идеальные условия для размножения различных микроорганизмов.
— Этот участок может стать чрезвычайно раздраженным, инфицированным, воспаленным, красным, зудящим, запревшим и даже образовать струп или желтую корочку, — говорит доктор Перди.
Специалисты отмечают, что качественное очищение всех участков кожи защищает от различных кожных и бактериальных заболеваний.
Источник: Frontiers in Microbiology