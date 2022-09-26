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Ученые рассказали, что нужно есть, чтобы избавиться от дневной сонливости

26 сентября 2022, 12:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сон
Источник: Depositphotos

Эксперты Американского национального Фонда сна опубликовали результаты исследований, согласно которым замена углеводов и жиров белком привела к значительному снижению чрезмерной дневной сонливости.

Сообщается, что исследователи проанализировали типы питания почти 2 тыс. взрослых в возрасте от 24 лет и старше, 10% из которых испытывали чрезмерную дневную сонливость.

В ходе научной работы выяснилось, что замена 5% энергии, которую дают белки, на равное количество насыщенных жиров и углеводов увеличивает вероятность чрезмерной дневной сонливости.

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Отмечается, что другое исследование показало, что употребление в пищу большего количества продуктов, богатых белком может улучшить продолжительность ночного сна и, соответственно, снизить дневную сонливость.

Как заявили эксперты Фонда сна, употребление большего количества орехов, бобовых, фруктов и ненасыщенных жиров может помочь нам хорошо спать ночью и не испытывать сонливости днем.

Например, соблюдение средиземноморской диеты, состоящей в основном из нежирного мяса и растительных продуктов, улучшает качество сна и снижает риск сердечных заболеваний, подсказывают нам специалисты.

Источник: Express

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безсоння Наукові дослідження Советы
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