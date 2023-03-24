Ученые всего мира сегодня пытаются выяснить причины роста колоректального рака (рака толстой кишки) среди молодых людей.

По оценкам, к 2030 году среди молодых людей в возрасте от 20 до 49 лет колоректальный рак станет основной причиной смерти в Соединенных Штатах. Тем не менее, факторы, способствующие росту случаев патологии, остаются загадкой.

На сегодня известно, что среди рисков развития колоректального рака — семейный анамнез заболевания, наличие определенной генетической мутации, употребление слишком большого количества алкоголя, курение или ожирение.

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Тем не менее ученые по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, какую роль эти факторы риска, особенно ожирение, играют в росте колоректального рака среди взрослых моложе 55 лет.

В частности, гастроэнтеролог Субханкар Чакраборти утверждает, что факторы питания и образа жизни могут играть большую роль, чем некоторые думают.

По его словам, было трудно определить причины роста заболеваемости в более молодом возрасте, потому что, например, если у кого-то есть полип в толстой кишке, может пройти от 10 до 15 лет, чтобы он превратился в рак.

По словам онколога Шейна Дормади, молодые люди в среднем потребляют менее здоровую пищу — фаст-фуд, обработанные закуски, обработанные сахара.

— Я думаю, что эти продукты также содержат более высокие концентрации канцерогенов и мутагенов, в дополнение к тому факту, что они очень полнеют, — отметил ученый.

Тем не менее, в Центре раннего колоректального рака и рака желудочно-кишечного тракта в Мемориальном онкологическом центре имени Слоана-Кеттеринга исследователи не видят определенной связи между ростом заболеваемости колоректальным раком среди молодых взрослых пациентов и ростом ожирения.

Некоторые ученые также изучают роль генетических мутаций, которые могут повысить риск колоректального рака среди молодых людей. Однако у большинства пациентов с этим диагнозом таких мутаций нет.

По словам Чакраборти, выявление того, что может быть причиной этого всплеска диагнозов колоректального рака среди молодых, поможет не только ученым лучше понять рак как заболевание, но и врачам разработать персонализированные оценки риска для своих пациентов.