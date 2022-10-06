Доцент кафедры философии Университета Вирджинии Зак Ирвинг в новом исследовании выяснил, что иногда мы находим творческие решения проблемы, когда заняты неинтеллектуальным занятием, например, когда принимаем душ.

По мнению ученого, секрет, по-видимому, в том, что поставленная задача на самом деле не является бессмысленной, но требует умеренного уровня вовлеченности.

— Скажем, мы застряли на чем-то скучном, например, ждете, когда высохнет краска. Тогда мы стараемся занять себя чем-то более увлекательным: гуляем, занимаемся садоводством или принимаем душ, — рассказывает Зак.

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Концепция заключается в том, что, когда мы гуляем или принимаем душ, то есть выполняем нетребовательную задачу, наш мозг склонен блуждать. И именно в этом незажатом состоянии он имеет тенденцию к творчеству. Ученые назвали этот феномен — эффектом душа.

Чтобы проверить эту теорию, Ирвинг вместе со своими коллегами попросили участников исследования придумать альтернативные варианты использования кирпича или скрепки.

Затем участников разделили на две группы, чтобы они посмотрели разные трехминутные видеоролики, которые послужили бы инкубационными моделями для новых творческих идей.

Одна группа смотрела скучное видео: двое мужчин складывают белье. Другая более увлекательное кино: дерзкую сцену из классического фильма 1989 года “Когда Гарри встретил Салли”, в которой героиня Мег Райан демонстрирует, сидя в переполненном ресторане, как убедительно имитировать оргазм.

После просмотра видео участники сообщили, насколько сильно их мысли блуждали, то есть свободно перемещались от темы к теме, во время видео.

Исследователи обнаружили, что блуждание ума привело к большему количеству идей, но только тогда, когда участники смотрели интересное видео, а не скучное.

Другими словами, во время увлекательного видео блуждание ума сделало участников более творческими.

Результаты составляют основу модели, которую теперь можно использовать в других типах реальных задач, чтобы продемонстрировать, как они могут вызывать большее творческое вдохновение, отмечают ученые.