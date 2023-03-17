Исследования Американского химического общества показали, что пиво, особенно темные эли и стауты, может снизить заболеваемость атеросклерозом и катарактой на целых 50%.

По словам ученых, стаут (темный элевый сорт пива) содержит значительное количество важных питательных веществ, таких как кальций, железо и витамин B. Прошлые исследования показали, что эта антиоксидантная активность может быть полезной для артерий и костей.

— Пиво содержит значительное количество антиоксидантов по сравнению с другими напитками, — отметил профессор химии Скрэнтонского университета в Пенсильвании Джо Винсон.

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В ходе своего исследования ученый обнаружил, что употребление хомяками эквивалента двух бутылок пива для человека вдвое снижает уровень атеросклероза. Винсон назвал это значительным эффектом.

В 2009 году исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что компоненты пива также могут способствовать здоровью костей.

В 2022 году ученые подтвердили пользу стаута для здоровья, объяснив, что содержание в нем железа может увеличить поступление кислорода через эритроциты.

Это подтверждается прошлыми исследованиями, предполагающими, что напиток также может играть роль в предотвращении образования тромбов.

Сгустки крови являются основным предшественником сердечных заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ, но они могут оказаться столь же смертельными, если образуются в ногах или легких.

Сообщая о результатах исследования, The Telegraph заявила, что эффекты пива были сопоставимы с эффектами от приема аспирина, который широко используется для предотвращения сердечных приступов.

Источник: Express