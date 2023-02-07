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Ученые выяснили, что у людей, которые живут с партнером, более низкий уровень сахара в крови

7 февраля 2023, 10:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літні люди
Источник: Depositphotos

Команда ученых из Люксембурга и Канады в ходе исследования выяснила, что у совместно проживающих взрослых ниже уровень сахара в крови, а социальная изоляция может увеличить риск диабета II типа.

— Усиление поддержки пожилых людей может стать отправной точкой для устранения рисков для здоровья, в частности, ухудшения гликемической регуляции, — отмечает ведущий автор Кэтрин Форд.

Ученые использовали данные 3 335 взрослых в возрасте от 50 до 89 лет без ранее диагностированного диабета в период с 2004 по 2013 год.

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Участники сдавали образцы крови для измерения среднего гликемического уровня или уровня глюкозы в крови. Их спрашивали, есть ли у них муж, жена или партнер, с которыми они жили, были ли отношения поддерживающими или напряженными.

Также была собрана информация о возрасте, доходе, занятости, курении, физической активности, депрессии, индексе массы тела и наличии других типов социальных отношений (ребенок, другие ближайшие родственники, друг).

В исследовании также были проверены шансы преддиабета, которые были ниже среди тех, кто состоял в браке или сожительствовал.

Анализ данных с течением времени показал, что у людей, чьи отношения изменились, например, в результате развода, наблюдались значительные изменения уровня сахара в крови и вероятность преддиабета.

Удивительно, но качество отношений, поддерживающих или напряженных, не оказало существенного влияния на средний уровень глюкозы в крови.

Источник
The Guardian
Теги
Диабет літні люди Наукові дослідження самотність хвороби Цукор
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