Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что вазэктомия (мужская стерилизация путем перевязывания семявыводящих проток) гораздо реже вызывает осложнения, чем ожидалось. Ученые из фонда NHS Foundation Trust больниц Глостершира проанализоровали более 90 тыс. вазэктомий, выполненных за 15 лет.

Ежегодно в Соединенном Королевстве проводится около 11 тыс. операций вазэктомии, большинство из которых выполняются в учреждениях первичной медико-санитарной помощи врачами-специалистами общей практики.

По словам исследователей, результаты показывают, что существующие брошюры, объясняющие пациентам потенциальные осложнения, основаны на устаревших цифрах.

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Например, одним из наиболее серьезных осложнений вазэктомии является хроническая боль в мошонке, которая упоминается как затрагивающая до 5% всех пациентов в информационной брошюре Британской ассоциации хирургов-урологов (BAUS) о вазэктомии.

Изучив более свежие данные, команда обнаружила, что на самом деле этот показатель составляет всего 0,12% пациентов.

Также оценивалась вероятность послеоперационной инфекции и гематомы, когда кровь образует сгусток в тканях мошонки. Уровень инфекции, взятый как любой случай или состояние, которое лечили антибиотиками, в статистике BAUS указан как 2-10% пациентов, но команда обнаружила, что это ближе к 1,3%.