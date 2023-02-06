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Ученые выяснили, что с помощью стволовых клеток можно лечить тяжелые заболевания глаз

6 февраля 2023, 12:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
очі
Источник: Pixabay

Ученые Медицинской школы Университета Джона Хопкинса выяснили, что примитивные стволовые клетки способны восстанавливать поврежденные кровеносные сосуды в глазу.

Исследователи утверждают, что результаты этого эксперимента продвигают методы регенеративной медицины и направлены на то, чтобы обратить вспять течение диабетической ретинопатии и других глазных заболеваний.

— Результаты приближают нас к более широкому использованию стволовых клеток в регенеративной медицине, чтобы заставить клетки дифференцироваться и избежать раковых заболеваний, – отметил участник исследования Элиас Замбидис.

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Для исследования ученые перепрограммировали клетки соединительной ткани — фибробласты, взятые у человека с диабетом I типа, и научили их создавать ткани организма, включая кровеносные сосуды.

По данным Национального института глаз, диабетическая ретинопатия является основной причиной слепоты у взрослых в США. К 2050 году, по оценкам исследователей, около 14,6 млн американцев будут иметь заболевание, которое приводит к аномальному росту кровеносных сосудов в сетчатке, где свет превращается в зрение.

Источник: Nature

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лікування Наукові дослідження очі хвороби
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