Исследование ученых Массачусетской больницы общего профиля (MGH) показало, что мальчики, рожденные от матерей с инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности, с большей вероятностью получат диагноз неврологического расстройства в первые 12 месяцев после родов.

Во время эксперимента ученые изучили электронные медицинские карты 18 355 живорождений во время пандемии Covid-19, в том числе 883 (4,8%) лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2 во время беременности.

Из 883 детей, подвергшихся воздействию Covid-19, 26% получили диагноз неврологического расстройства в течение первых 12 месяцев жизни.

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Исследователи отмечают, что, поскольку слишком мало матерей было вакцинировано, сложно определить, изменила ли вакцинация риск.

Ученые пришли к выводу, что Covid-19 во время беременности оказывает такое же влияние, как и другие вирусные инфекции, когда речь идет о здоровье ребенка.

Согласно данным Национальной системы здоровья Великобритании (NHS), заражение Covid-19 на поздних стадиях беременности может привести к тому, что ребенок родится преждевременно или будет иметь низкий вес при рождении. Это также может увеличить и риск мертворождения, предупреждают эксперты NHS.

Источник: Express