Австралийские ученые Университета Монаша в ходе исследования выяснили, что здоровье матери может играть важную роль в предотвращении заболевания почек. Другими словами, риск развития заболевания во взрослой жизни частично определяется еще до рождения.

По словам ученых, исследование показало, что некоторые люди рождаются с двойной защитой от болезней почек в будущем, в то время как другие имеют двойной риск ухудшения здоровья почек.

Сообщается, что были проанализированы 50 почек взрослых доноров. Исследователи изучили ключевой механизм фильтрации почек, органа, известного как клубочки, и проанализировали их отдельные клетки, называемые подоцитами.

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Известно, что чем больше подоцитов, тем здоровее почка. Но исследователи впервые обнаружили, что почки с большим количеством клубочков (фильтров) также содержат больше подоцитов на фильтр.

Это означает, что у людей с большим количеством клубочков не только больше единиц подоцитов в целом, но эти клетки больше сконцентрированы в каждом фильтре.

— Исследование впервые показало, что почки человека с большим количеством фильтров крови (клубочков) содержат больше подоцитов на фильтр, — отметил профессор Джон Бертрам.

По его словам, недоношенные дети и новорожденные с низким весом обычно имеют меньше клубочков и повышенный риск хронического заболевания почек и гипертонии (высокого кровяного давления).

Отмечается, что, хотя ничего нельзя сделать для увеличения количества почечных фильтров после рождения, поскольку они фиксируются к 36 неделе беременности, питание беременной может помочь максимизировать это количество еще в утробе.

Сообщается, что исследования на людях и животных показали, что плохое питание матери, воздействие алкоголя, дефицит витаминов и т.д, могут привести к рождению потомства с низким гломерулярным числом.

Профессор Бертрам отметил, что ранние открытия показали: будущие матери могут снизить риск заболевания почек у своих детей в будущем, воздерживаясь от алкоголя и придерживаясь сбалансированной диеты.