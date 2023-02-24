Ученые Медицинского центра Эразмус в Роттердаме (Нидерланды) в ходе исследования выяснили, как даже небольшое количество алкоголя во время беременности связано с изменениями лица ребенка.

Исследователи изучили 200 черт лица более чем 5 600 детей школьного возраста, используя 3D-изображение и алгоритм глубокого обучения. Они обнаружили различия между чертами лица детей, чьи матери употребляли алкоголь во время беременности, и тех, кто воздерживался от спиртного.

Выяснилось, что употребление всего 12 г алкоголя в неделю было связано с необратимыми изменениями лица ребенка: более коротким вздернутым носом и небольшой регрессией области под глазами.

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Чем больше алкоголя употребляли матери во время беременности, тем более заметными проявлялись изменения лица.

Большинство матерей, которые пили во время беременности, также пили в течение трех месяцев до нее.

– Воздействие алкоголя на ребенка до рождения может иметь серьезные неблагоприятные последствия для развития его здоровья, – говорят ученые.

По их словам, если мать регулярно выпивает большое количество алкоголя, это может привести к расстройству алкогольного спектра плода, что отражается на лицах детей.

У детей с этим синдромом, как правило, очень тонкая верхняя губа, гладкая кожа между носом и верхней губой (губной желобок), маленькие глаза и вздернутый нос. У них часто возникают проблемы с концентрацией внимания, задачами на память, школьными занятиями и общением.

С практической точки зрения, консультанты по вопросам здравоохранения утверждают, что не существует дозы алкоголя, которая считается безопасной, когда речь идет о развитии будущего ребенка.

Источник: Sciencealert

Фото: Medicalxpress