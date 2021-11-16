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Учиться на врача: за счет чего можно снизить риск развития депрессии от напряженной учебы

16 ноября 2021, 12:28
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
студенты
Источник: Depositphotos

Целых 13 лет команда ученых медицинской школы Мичиганского университета в США отслеживала психическое здоровье студентов-медиков. Результаты показали, что риск развития депрессивных состояний из-за напряженной учебы у будущих врачей несколько снизился. Хотя многие из них до сих пор не обращаются за специализированной помощью.

Исследование предполагает, что даже незначительное сокращение учебного времени, немного увеличенный сон и более широкое использование услуг психологов способствовали изменению депрессивных симптомов с течением времени практически у всех участников.

К слову, эти данные могут оказаться полезными не только в сфере медицинской подготовки, но и в других медицинских специальностях, связанных со стрессовыми ситуациями, на которых в последние годы сосредоточилось внимание выпускников медицинских учебных заведений.

— Учитывая, что уровень депрессии все еще очень высок по сравнению с населением в целом, мы надеемся, что наши результаты можно применить в других областях, чтобы ускорить дальнейшие улучшения, — отметил доктор медицинских наук, руководитель исследования Сриджан Сен.

Данные показывают, что часы учебы студентов за 13 лет сократились на 11%, количество часов сна увеличилось почти на 5%, а обращения за профессиональной помощью возросли с 14% до 38%.

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К слову, снижение уровня депрессии более выраженно проявилось у женщин-интернов. То же самое справедливо и в отношении интернов-медиков в нехирургических областях.

Исследования не показали какую-либо измеримую разницу между периодами до пандемии и во время всемирного эпидемического кризиса.

Источник
MedicalXpress
Теги
Вуз , Депрессия , Медики , Наукові дослідження
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