Великий пост 2022 начнется 7 марта и продлится до 23 апреля. В этом году Пасху украинцы будут праздновать 24 апреля. В это время принято поститься, убирая из рациона целый ряд продуктов.
Факты ICTV подготовили материал о том, что можно есть в Великий пост, а также — от каких продуктов следует отказаться в этот период. Кроме того, мы пообщались с диетологом-нутрициологом Юлией Денисюк, которая рассказала, кому можно поститься и как не причинить вред здоровью.
Разрешенные продукты в Великий пост:
- овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);
- зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);
- водоросли (морская капуста);
- грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);
- бобовые (фасоль, горох);
- крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);
- постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
- мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
- фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);
- сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
- орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис);
- семена (тыквы, кунжута, льна);
- соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);
- сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
- напитки (чай, кофе, компот, компот, компот, сок, морс, растительное молоко).
- масла (льняное, оливковое, кунжутное).
Продукты, потребление которых следует ограничить:
- рыба (красная, речная – ее можно есть в определенные дни – в день Благовещения и Вербного Воскресения);
- морепродукты (кальмары, креветки – можно редко разрешать в нестрогие дни).
Запрещенные продукты в Великий пост:
- мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);
- рыба (красная, речная);
- молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);
- яйца;
- бульоны (куриный, свиной);
- выпекание и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);
- фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики);
- сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);
- алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).
Кому можно поститься
Ограничить свой рацион можно только тем, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем.
В то же время соблюдать Великий пост нельзя таким категориям граждан:
- дети до 14 лет;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- кормящие мамы;
- те, кто страдает от болезней (хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологий);
- пациенты с диагнозом анемия, с ослабленным иммунитетом;
- люди, перенесшие операцию, недавно выздоровевшие от инфекционных заболеваний;
- те, кто страдает различными расстройствами пищевого поведения (булимия, анорексия).
– Жизнь сегодня крайне сложна, мы много работаем, и есть значительные эмоциональные затраты. Кроме того, мы в состоянии эпидемии. И полноценное питание является очень важной составляющей для предотвращения заболеваемости и восстановления после болезни, – говорит Юлия Денисюк.
По словам специалиста, не рекомендовано поститься детям до 14 лет, беременным, тем, кто имеет какие-либо нарушения здоровья, пожилым людям. Люди, физически работающие, также не могут ограничивать рацион.
Неоднозначная ситуация с теми, кто страдает ожирением или просто хочет похудеть.
— Для людей с ожирением актуален вопрос самоконтроля. Это может быть толчком для того, чтобы наладить свое питание, но только с точки зрения самоконтроля, а не рациона. Человек учится работать со своими “страстями”, — добавляет Юлия Денисюк.
Касательно людей с расстройствами питания. следует рассматривать каждый случай отдельно. Для них это может стать толчком для самоконтроля.
Как подготовиться к Великому посту
Людям, привыкшим ни в чем себе не отказывать, сложно будет перестроиться на новый рацион питания, особенно для тех, кто не представляет своей жизни без запретных продуктов. Однако это не значит, что это непосильная задача.
— Облегчает пост то, что у нас много продуктов в доступе. Поэтому важно максимально разнообразить рацион, – комментирует диетолог-нутрициолог.
Юлия Денисюк назвала рекомендации, которые помогут пройти пост проще с точки зрения психоэмоционального состояния и без вреда для здоровья.
- Не начинать пост очень резко, рекомендуется посвятить две-три недели переходному состоянию.
- Делать дни послабленного поста, когда можно разрешать себе некоторые запрещенные продукты.
- Рацион должен быть максимально разнообразным – добавлять бобовые, орехи, семена, крупы, овощи, фрукты, зелень.
- Принимать мультивитаминные препараты, добавки, содержащие много белка (например, протеин).
- Вовремя остановиться, если есть понимание, что это непосильная задача.
– Надо остановиться, когда есть ухудшение общего состояния – слабость, дискомфорт, расстройства питания, плохое настроение. Следует прислушиваться к своему организму. Когда человек чувствует, что ему сложно и не идет оно ему, есть смысл остановиться, — комментирует диетолог-нутрициолог.
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Альтернативный пост
Пост в первую очередь это – самодисциплина и наше отношение к Богу и религиозным вопросам. По-моему, это нужно меньше связывать с едой, говорит Юлия Денисюк. Поэтому если человеку очень сложно ограничивать свой рацион, можно немного изменить подход к посту.
– Я считаю, что следует определить свою “страсть”. К примеру, человек не может без булочек или конфет. Тогда лучше отказаться от них, а есть мясо. Почему бы и нет? В то же время больше молиться, положительно мыслить и очищаться мыслями, — объясняет эксперт.
Можно немного сместить акцент, тогда этот процесс пройдет легче.
Как выйти из поста и его последствия
Любые изменения в рационе нужно проводить постепенно – как входить, так и выходить из поста.
— Выход из поста должен быть постепенным. Не нужно приходить из церкви и сразу есть все, что до этого ограничивали. Это может причинить вред организму, — комментирует Юлия Денисюк.
Но важно снова начать питаться правильно и полноценно.
Относительно последствий, если подойти к посту неправильно, может быть вред для здоровья.
– Я работала с людьми, которые постятся. Очень сложно для них расписать полноценный рацион. Поэтому после поста могут быть железодефицитные состояния, изменения в ЖКТ, белки могут неправильно усваиваться, — добавляет специалист.
Именно поэтому не стоит подходить к этому легкомысленно только потому, что так принято, модно или кто-то порекомендовал.
Перед Великим постом следует проконсультироваться с врачом о состоянии здоровья и делать все правильно.