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Великий пост 2022 — как соблюдать. Список разрешенных и запрещенных продуктов

27 января 2022, 09:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Великий пост

Великий пост 2022 начнется 7 марта и продлится до 23 апреля. В этом году Пасху украинцы будут праздновать 24 апреля. В это время принято поститься, убирая из рациона целый ряд продуктов.

Факты ICTV подготовили материал о том, что можно есть в Великий пост, а также — от каких продуктов следует отказаться в этот период. Кроме того, мы пообщались с диетологом-нутрициологом Юлией Денисюк, которая рассказала, кому можно поститься и как не причинить вред здоровью.

Юлия Денисюк

Разрешенные продукты в Великий пост:

  • овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);
  • зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);
  • водоросли (морская капуста);
  • грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);
  • бобовые (фасоль, горох);
  • крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);
  • постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
  • мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
  • фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);
  • сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
  • орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис);
  • семена (тыквы, кунжута, льна);
  • соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);
  • сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
  • напитки (чай, кофе, компот, компот, компот, сок, морс, растительное молоко).
  • масла (льняное, оливковое, кунжутное).

Продукты, потребление которых следует ограничить:

  • рыба (красная, речная – ее можно есть в определенные дни – в день Благовещения и Вербного Воскресения);
  • морепродукты (кальмары, креветки – можно редко разрешать в нестрогие дни).

Запрещенные продукты в Великий пост:

  • мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);
  • рыба (красная, речная);
  • молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);
  • яйца;
  • бульоны (куриный, свиной);
  • выпекание и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);
  • фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики);
  • сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);
  • алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).
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Кому можно поститься

Ограничить свой рацион можно только тем, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем.

В то же время соблюдать Великий пост нельзя таким категориям граждан:

  • дети до 14 лет;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • кормящие мамы;
  • те, кто страдает от болезней (хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологий);
  • пациенты с диагнозом анемия, с ослабленным иммунитетом;
  • люди, перенесшие операцию, недавно выздоровевшие от инфекционных заболеваний;
  • те, кто страдает различными расстройствами пищевого поведения (булимия, анорексия).

– Жизнь сегодня крайне сложна,  мы много работаем, и есть значительные эмоциональные затраты. Кроме того, мы в состоянии эпидемии. И полноценное питание является очень важной составляющей для предотвращения заболеваемости и восстановления после болезни, – говорит Юлия Денисюк.

По словам специалиста, не рекомендовано поститься детям до 14 лет, беременным, тем, кто имеет какие-либо нарушения здоровья, пожилым людям. Люди, физически работающие, также не могут ограничивать рацион.

Неоднозначная ситуация с теми, кто страдает ожирением или просто хочет похудеть.

— Для людей с ожирением актуален вопрос самоконтроля. Это может быть толчком для того, чтобы наладить свое питание, но только с точки зрения самоконтроля, а не рациона. Человек учится работать со своими “страстями”, — добавляет Юлия Денисюк.

Касательно людей с расстройствами питания. следует рассматривать каждый случай отдельно. Для них это может стать толчком для самоконтроля.

Как подготовиться к Великому посту

Людям, привыкшим ни в чем себе не отказывать, сложно будет перестроиться на новый рацион питания, особенно для тех, кто не представляет своей жизни без запретных продуктов. Однако это не значит, что это непосильная задача.

— Облегчает пост то, что у нас много продуктов в доступе. Поэтому важно максимально разнообразить рацион, – комментирует диетолог-нутрициолог.

Юлия Денисюк назвала рекомендации, которые помогут пройти пост проще с точки зрения психоэмоционального состояния и без вреда для здоровья.

  1. Не начинать пост очень резко, рекомендуется посвятить две-три недели переходному состоянию.
  2. Делать дни послабленного поста, когда можно разрешать себе некоторые запрещенные продукты.
  3. Рацион должен быть максимально разнообразным – добавлять бобовые, орехи, семена, крупы, овощи, фрукты, зелень.
  4. Принимать мультивитаминные препараты, добавки, содержащие много белка (например, протеин).
  5. Вовремя остановиться, если есть понимание, что это непосильная задача.

– Надо остановиться, когда есть ухудшение общего состояния – слабость, дискомфорт, расстройства питания, плохое настроение. Следует прислушиваться к своему организму. Когда человек чувствует, что ему сложно и не идет оно ему, есть смысл остановиться, — комментирует диетолог-нутрициолог.

 

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Публикация от Юлия.Нутриціолог-дієтолог (@yulia.pp_diary)

Альтернативный пост

Пост в первую очередь это – самодисциплина и наше отношение к Богу и религиозным вопросам. По-моему, это нужно меньше связывать с едой, говорит Юлия Денисюк. Поэтому если человеку очень сложно ограничивать свой рацион, можно немного изменить подход к посту.

– Я считаю, что следует определить свою “страсть”. К примеру, человек не может без булочек или конфет. Тогда лучше отказаться от них, а есть мясо. Почему бы и нет? В то же время больше молиться, положительно мыслить и очищаться мыслями, — объясняет эксперт.

Можно немного сместить акцент, тогда этот процесс пройдет легче.

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Как выйти из поста и его последствия

Любые изменения в рационе нужно проводить постепенно – как входить, так и выходить из поста.

— Выход из поста должен быть постепенным. Не нужно приходить из церкви и сразу есть все, что до этого ограничивали. Это может причинить вред организму, — комментирует Юлия Денисюк.

Но важно снова начать питаться правильно и полноценно.

Относительно последствий, если подойти к посту неправильно, может быть вред для здоровья.

– Я работала с людьми, которые постятся. Очень сложно для них расписать полноценный рацион. Поэтому после поста могут быть железодефицитные состояния, изменения в ЖКТ, белки могут неправильно усваиваться, — добавляет специалист.

Именно поэтому не стоит подходить к этому легкомысленно только потому, что так  принято, модно или кто-то порекомендовал.

Перед Великим постом следует  проконсультироваться с врачом о состоянии здоровья и делать все правильно.

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