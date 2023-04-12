Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как уберечься от клещей, чьи укусы могут быть смертельно опасными, как выбрать правильный репеллент и что делать, если клещ все таки укусил.

Что важно знать о клещах

1. Клещи живут в высокой траве и кустах. Распространенные слухи о том, что они прыгают на вас с дерева – это неправда.

2. Клещи хорошо видны на светлой одежде.

3. Пока вы двигаетесь, клещи не вцепятся в вас. Еду они начнут искать, когда вы наконец-то присядете отдохнуть. Двигаются клещи снизу вверх – довольно медленно.

4. Чем дольше клещ на теле – тем больше рисков, что он передаст какую-либо инфекцию.

— Ежедневно осматривайте себя и своих детей на наличие клещей. Проверьте себя без одежды и после прогулки. Дополнительная опасность кроется в том, что укус клеща практически неощутим – животное выделяет анестетик при укусе, — объясняют эксперты.

При покупке репеллента обратите внимание на его состав. В нем должно быть хотя бы одно вещество из перечня:

DEET (ДЕТА);

пикаридин (KBR 3023);

ИР3535;

OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта);

PMD (параментан-диол);

2-ундеканон;

параметр.

Нелишне обработать защитным средством обувь и одежду изнутри, например, носки.

Что делать, если вас укусил клещ

— Забудьте об устаревших правилах типа помазать клеща маслом/лаком/вазелином. Не надо его крутить руками или выжигать, — предупреждают в Минздраве.

По словам экспертов, вам нужно действенное оружие: это или пинцет с острыми кончиками или специальная ручка-лассо (вот ею как раз можно клеща прокрутить). Купить это все можно в аптеке или в ветеринарных магазинах.

Чтобы снизить риск болезни Лайма в течение 72 часов после укуса, вы можете выпить 1 таблетку антибиотика доксициклина. Такие советы дает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Это особенно уместно, если клещ пробыл в теле более 36 часов. Обязательно перед этим посоветуйтесь с врачом.