Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

От семейного врача до стоматолога: как украинцы в Польше могут получить бесплатную медпомощь

8 июля 2022, 13:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как украинцы, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши, могут получить медицинскую помощь в этой стране.

Отмечается, что Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

  • базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов скорой;
  • специализированная амбулаторная помощь;
  • диагностические исследования (по направлению врача);
  • лечение в стационаре;
  • психиатрическое лечение;
  • реабилитация (кроме курортов);
  • стоматологические услуги.

Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590.

Сейчас смотрят

Для того, чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь следующие документы:

  • загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года;
  • если вы пересекли границу без загранпаспорта — документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

Больше информации о работе медицинской системы в Польше читайте по этой ссылке.

Отмечается, что информация верифицирована Министерством здравоохранения Польши.

Источник
Минздрав
Теги
Беженцы Війна в Україні Медики медична допомога МОЗ Украины Польша
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь