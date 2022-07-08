Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как украинцы, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши, могут получить медицинскую помощь в этой стране.
Отмечается, что Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:
- базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов скорой;
- специализированная амбулаторная помощь;
- диагностические исследования (по направлению врача);
- лечение в стационаре;
- психиатрическое лечение;
- реабилитация (кроме курортов);
- стоматологические услуги.
Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590.
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Для того, чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь следующие документы:
- загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года;
- если вы пересекли границу без загранпаспорта — документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.
Больше информации о работе медицинской системы в Польше читайте по этой ссылке.
Отмечается, что информация верифицирована Министерством здравоохранения Польши.