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Открылись рестораны и кинотеатры: Пекин постепенно ослабляет жесткие Covid-ограничения

6 июня 2022, 12:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Getty Images

Власти Пекина постепенно ослабляют жесткие ограничения, связанные с недавней вспышкой коронавирусной инфекции. Сегодня, 6 июня, в большей части мегаполиса уже открылись рестораны. Музеям, кинотеатрам и спортивным залам разрешено работать на 75% загрузки.

Любопытно, что курьеры снова могут доставлять посылки до дверей клиентов, а не оставлять их у подъездов многоквартирных домов.

Школы, частично открывшиеся ранее, полностью заработают 13 июня, а детские сады — 20 июня.

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Возвращение к почти нормальному состоянию произошло повсюду в Пекине, за исключением одного района и части другого, где вспышка продолжается.

Власти провели здесь несколько раундов массового тестирования и заблокировали здания и комплексы.

Эти меры, как сообщается, направлены на подавление вспышки, в результате которой Covid-19 заразились 1 800 человек в течение шести недель в городе с населением 22 млн человек. В воскресенье число новых случаев сократилось до шести.

Правящая Коммунистическая партия по-прежнему придерживается стратегии нулевого Covid-19, которая требует экономических затрат и причиняет неудобства миллионам людей. Даже несмотря на то, что многие страны придерживаются более мягкого подхода по мере роста уровня вакцинации и доступности лечения.

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19, Пекін, статистика
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