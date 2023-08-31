Врачи в Канаде и Швеции проанализировали более миллиона записей пациентов и обнаружили, что те из них, кто были осмотрены женщинами-хирургами, имели лучшие результаты и меньше проблем в течение нескольких месяцев после операции.

Кроме того, выяснилось, что женщины-хирурги, как правило, оперируют медленнее и достигают лучших результатов, не торопясь в операционной.

— Меня, как хирурга-мужчину, эти данные должны заставить задуматься, почему это может быть, — отметил руководитель одного из исследований в Канаде Кристофер Уоллис.

Команда Уоллиса изучила осложнения, повторную госпитализацию и уровень смертности после операций почти у 1,2 млн пациентов Онтарио в период с 2007 по 2019 годы. Записи включали 25 различных хирургических процедур на сердце, мозге, костях, органах и кровеносных сосудах.

Оказалось, что пациенты, осмотренные женщинами-хирургами, через год после операции чувствовали себя лучше: у 20,7% наблюдались неблагоприятные послеоперационные события по сравнению с 25% пациентов, осмотренных хирургами-мужчинами.

Когда врачи посмотрели исключительно на смертность после операции, разница была еще более разительной: у пациентов, которых лечили хирурги-мужчины, вероятность умереть через год после операции была на 25% выше, чем у тех, кого лечили хирурги-женщины.

Аналогичная картина предстала и в ходе исследования врачей из Швеции, которые изучили данные 150 тыс. пациентов.

Они обнаружили, что пациенты, которых лечили хирурги-женщины, страдали меньшим количеством осложнений и имели более короткий срок пребывания в больнице, чем те, кого лечили мужчины.

Как отметили исследователи, к полученным результатам следует относиться с осторожностью, но данные позволяют предположить, что мужчины и женщины по-разному практикуют медицину.

Принятие некоторых практик, которые более распространены среди женщин-врачей, вероятно, улучшит результаты лечения пациентов, отметил президент Королевского колледжа хирургов Англии Тим Митчелл.