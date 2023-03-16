Восстановить эмоциональное состояние реально даже за два дня: как это сделать

Последние месяцы для всех украинцев оказались тяжелыми. Постоянное напряжение, новости с фронта и не только очень сильно истощают. Поэтому важно найти силы, время и смелость дать себе отдых хотя бы на два дня.

Даже за столь короткое время реально восстановиться. Никто не сможет помочь вам побороть эмоциональное истощение, пока вы сами себе в этом не поможете.

Существует много вариантов, как за два дня хотя бы чуть-чуть выйти из шквала негативных эмоций. Но чтобы действительно расслабиться, следует сменить обстановку.

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Например, поехать на выходные в СПА или в оздоровительный центр, где можно найти двухдневные программы восстановления. Программа Аюрведические выходные (Ayurvedic weekend), которая поможет справиться со стрессом и снять напряжение, есть в аюрведическом комплексе Shambala Wellness Club.

Shambala Wellness Club – это единственный в Украине аюрведический стационарный комплекс, а также один из крупнейших в Восточной Европе проектов, посвященных культуре аюрведы и здоровому образу жизни.

Вместе со специалистами из Индии, имеющими многолетний опыт в аюрведической практике, клуб создал уникальную оздоровительную концепцию, основанную на философии древней индийской медицины аюрведы, безопасных методах очищения организма, wellness-подходе и современных трендах в питании.

Аюрведа представляет собой науку о жизни, основанную на знаниях индийских врачей, которые в течение 5 тыс. лет изучали роль природных препаратов в оздоровлении организма, борьбе с болезнями и их профилактике.

Основной принцип аюрведы – это лечить не болезнь, а человека, который является основой концепции Shambala Wellness Club. Здесь оздоровление обеспечивает стойкие результаты без побочных эффектов. Это достигается путем использования внутренних ресурсов организма в сочетании с лечебными травами и маслами, а также занятиями йогой, дыхательными практиками и медитациями.

Наедине с собой

Этот комплекс расположен достаточно удаленно от всех шумных мест, здесь не проводят шумных мероприятий. Сам центр построен так, что вероятность встретить человека в коридоре очень мала, все гости соблюдают тишину и личные границы. Это действительно то место, где можно побыть наедине с собой.

Территория комплекса большая и красивая, есть возможность прогуляться по набережной возле Десны, подышать чистым воздухом и почувствовать настоящую тишину.

В интерьере комплекса нет лишних деталей, все, что вы там увидите, находится на своих местах и имеет значение. Центр построен согласно древней философии организации пространства Васту Шастра. Это создает максимально гармоничную атмосферу для посетителей. Например, главная дверь выходит на восток, что является наилучшим направлением для входа энергии в помещение.

Для комфорта гостей в Shambala Wellness Club предлагают 40 современных номеров категорий Standard, Standard pool view, Suite и Suite Pool view, а также конференц-залы, если нужно провести бизнес-встречу с коллегами.

Программа Аюрведические выходные (Ayurvedic weekend) рассчитана на два дня. График дня предложат такой, чтобы не было времени рефлексировать на свои проблемы.

В эту программу входят СПА-процедуры (массажи и различные аюрведические терапии), занятия йогой и дыхательными практиками, пользование СПА-зоной (бассейн с гидромассажем и противотоком, хамам, финская сауна с панорамными окнами, циркулярный душ, соляная комната с ионизированным воздухом).

Аюрведический уикенд также включает в себя комплексное вегетарианское питание – это отличная возможность отведать вкусную и здоровую пищу и кое-что вынести для себя.

Все авторские блюда созданы шеф-поваром Shambala Wellness Club, подробно изучавшим аюрведическую кухню до каждой мелочи. Даже обычный цуккини в его блюдах может быть разным благодаря виртуозному сочетанию специй. На одной тарелке вы найдете шесть разных вкусов: сладкий, соленый, терпкий, горький, острый и кислый.

Эксперты Shambala считают, что такой подход может положительно повлиять на ваше ментальное и физическое состояние, а также помочь сбалансировать все процессы в организме.

Есть в комплексе и wellness-бар, где можно попробовать почти все оздоровительные напитки: фреши, смузи, фиточаи, зеленые коктейли и полезные сладости.

СПА

Кроме Аюрведических выходных, в комплексе есть и другие интересные программы. Специалисты центра разработали уникальные 11 СПА-пакетов на любой вкус. Например, в пакете Антистресс главной фишкой является аутентичный индийский массаж всего тела, стоп и головы. После такой процедуры восстанавливаются не только физические силы, но и проясняются мысли, находятся решения проблем.

Попробовать на себе действие аутентичных терапий можно, заказав SPA day, Wellness day или SPA weekend.

Аюрведические процедуры

Среди основных – это массажи, но не в классическом понимании лечебного массажа. Для таких процедур часто используются разные масла и травы, полезные не только для кожи, но и для организма в целом, потому что они способны очищать тело от токсинов.

Также среди процедур есть:

абхьянгам – мягкий масляный аюрведический массаж;

удвартанам – массаж с использованием порошков из трав и специй;

широдхара – процедура, в процессе которой теплое масло тонкой струйкой льется на лоб, расслабляя и тонизируя центральную нервную систему;

патра потли – массаж мешочками с травами в масле;

сведана – пропаривание тела в специальной бочке.

Wellness

Программы линейки Wellness ориентированы не только на восстановление эмоционального состояния, но и на обновление и омоложение организма. Они рассчитаны на три, четыре или семь дней отдыха.

В каждую из программ входит ежедневный оздоровительный блок процедур, занятия йогой и дыхательными практиками, трехразовое комплексное питание и пользование СПА-зоной.

Аюрведа

Основной программной линейкой Shambala Wellness Club является оздоровительная линейка Аюрведа – ряд детокс-программ продолжительностью от 10 дней.

В линейку Аюрведа входит:

панчакарма (традиционное индийское глубокое очищение организма);

восстановление опорно-двигательного аппарата;

нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

комплексная подготовка к беременности;

аюрведическая коррекция веса (14 дней).

Каждая из программ начинается с первичной консультации врача, который составит полную картину состояния здоровья, а также подберет специальные препараты и процедуры согласно индивидуальным потребностям гостя.

В результате прохождения оздоровительной программы организм очистится от токсинов, улучшится работа желудочно-кишечного тракта, укрепится иммунитет. Общее психоэмоциональное состояние будет более стабильным и гармоничным.

Почему стоит попробовать йогу

Йога – это не о спорте, а о философии души и тела. Так же, как и любой спорт, йога помогает снять напряжение, отвлечься от проблем, но самое главное, чему она учит – это контроль своего тела и умение слушать его.

Во время занятия вы будете сосредоточены не на том, правильно ли выполняете какую-нибудь позу, а на ощущениях своего тела и дыхании.

Дыхание – очень важная составляющая равновесия энергий, с его помощью можно вернуться в состояние покоя или, наоборот, набраться сил на день.

На йогу действительно следует сходить даже тем, кто до этого ее не практиковал, потому что это не о спорте, а об ощущениях себя и своего тела.

Инструктор комплекса подбирает сложность движений для каждого и, если вы до этого никогда не занимались, сможете выполнять позы для начинающих.

Самое важное, чему учит йога – это дыхание и расслабление каждой мышцы тела для ощущения легкости и умиротворения.

Восстановление эмоционального состояния за два дня — возможно ли это

Вы сами для себя должны понять, что нужно остановиться, прислушаться к себе, удовлетворить прежде всего свои потребности и отдохнуть.

Возможно, за два дня полностью восстановиться у вас не получится, но эти два дня дадут понимание, что нужно менять в себе и своих привычках, чтобы иметь качественную, здоровую и счастливую жизнь даже при условии войны.

Аюрведический комплекс Shambala Wellness Club – это место, где можно услышать себя, попробовать демоверсию здорового образа жизни и найти именно те рычаги, которые помогут вам держать равновесие и сохранять эмоциональное здоровье.