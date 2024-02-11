Эксперты клиники Майо в США и Американской кардиологической ассоциации назвали симптомы сердечного приступа, которые характерны только для женщин.

Симптомы у женщин

— Потливость, тошнота, головокружение и необычная усталость могут не походить на типичные симптомы сердечного приступа. Однако они характерны для женщин и могут возникать чаще во время отдыха или сна, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, в отличие от мужчин, боль, давление или дискомфорт в груди у женщин не всегда являются серьезными или даже наиболее заметными симптомами сердечного приступа.

Факторы риска

— Важно сначала признать факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а затем работать над сдерживанием поведения, которое может усугубить этот риск, — отметили в клинике Майо.

Сообщается, что женщины должны контролировать следующие факторы риска, чтобы предотвратить болезни сердца:

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д иабет;

п сихический стресс и депрессия;

к урение;

с идячий образ жизни.

Эксперты отметили, что определенные состояния, включая менопаузу, синдром разбитого сердца и осложнения беременности, также могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщины.

Независимо от возраста

По данным Американской кардиологической ассоциации, сочетание противозачаточных таблеток и курения повышает риск сердечных заболеваний у молодых женщин на 20%. Риск также увеличивается с возрастом. А переедание и малоподвижный образ жизни являются факторами, которые со временем приводят к закупорке артерий.

Семейная история

— К сожалению, все салаты и йога в мире не могут устранить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Семейная история часто играет решающую роль, — объясняют кардиологи.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют начинать проверку уровня холестерина в возрасте 20 лет или раньше, если в семье есть истории болезней сердца. Также важно регулярно проверять артериальное давление.

Смерти без симптомов

По данным Ассоциации, у 64% женщин, внезапно умерших от ишемической болезни сердца, ранее не было симптомов.

Кроме того, по словам экспертов, когда женщины испытывают симптомы сердечного приступа, эти признаки, а именно одышка, тошнота, рвота, боль в спине или челюсти, часто неправильно интерпретируются врачами.

Вот почему, если чувствуете, что вами что-то не так, не следует откладывать обращение за медицинской помощью, призывают кардиологи.