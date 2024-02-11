Эксперты клиники Майо в США и Американской кардиологической ассоциации назвали симптомы сердечного приступа, которые характерны только для женщин.
Симптомы у женщин
— Потливость, тошнота, головокружение и необычная усталость могут не походить на типичные симптомы сердечного приступа. Однако они характерны для женщин и могут возникать чаще во время отдыха или сна, — говорится в сообщении.
По словам экспертов, в отличие от мужчин, боль, давление или дискомфорт в груди у женщин не всегда являются серьезными или даже наиболее заметными симптомами сердечного приступа.
Факторы риска
— Важно сначала признать факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а затем работать над сдерживанием поведения, которое может усугубить этот риск, — отметили в клинике Майо.
Сообщается, что женщины должны контролировать следующие факторы риска, чтобы предотвратить болезни сердца:
- диабет;
- психический стресс и депрессия;
- курение;
- сидячий образ жизни.
Эксперты отметили, что определенные состояния, включая менопаузу, синдром разбитого сердца и осложнения беременности, также могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщины.
Независимо от возраста
По данным Американской кардиологической ассоциации, сочетание противозачаточных таблеток и курения повышает риск сердечных заболеваний у молодых женщин на 20%. Риск также увеличивается с возрастом. А переедание и малоподвижный образ жизни являются факторами, которые со временем приводят к закупорке артерий.
Семейная история
— К сожалению, все салаты и йога в мире не могут устранить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Семейная история часто играет решающую роль, — объясняют кардиологи.
Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют начинать проверку уровня холестерина в возрасте 20 лет или раньше, если в семье есть истории болезней сердца. Также важно регулярно проверять артериальное давление.
Смерти без симптомов
По данным Ассоциации, у 64% женщин, внезапно умерших от ишемической болезни сердца, ранее не было симптомов.
Кроме того, по словам экспертов, когда женщины испытывают симптомы сердечного приступа, эти признаки, а именно одышка, тошнота, рвота, боль в спине или челюсти, часто неправильно интерпретируются врачами.
Вот почему, если чувствуете, что вами что-то не так, не следует откладывать обращение за медицинской помощью, призывают кардиологи.