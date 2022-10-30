Практический психолог Юлия Ворман, уже традиционно, каждую неделю, предлагает подборку фильмов, на этот раз украинских, которые помогут украинцам снять напряжение, снизить уровень стресса и переключить мысли на отвлеченные от войны темы.

Венский кофе (2022). До начала Первой мировой войны в венском кафе оказываются семинарист Иосиф, врач-психиатр Зигмунд, неудавшийся художник Адольф и журналист из провинции Лев. Они устраивают совместные посиделки с кофе и пока не догадываются, что вскоре начнут вершить судьбы людей.

Любовь и блоггеры (2022). В поселке Кагаплык грядут очередные выборы, а нынешний мэр является известным всем коррупционером. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию и улучшить его репутацию, сюда приглашают пять звезд Instagram. Героям предстоит принять участие в настоящем заговоре, пережить приключения и даже встретить настоящую любовь.

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Мои мысли тихие (2019). Однажды молодой звукорежиссер Вадим получает возможность изменить собственную жизнь. Ему нужно записать голоса различных животных, обитающих в Закарпатье, после чего он сможет выехать в Канаду. Правда, когда партнером в проекте становится его мать, осуществление заветной мечты стоит под большим вопросом.

Я работаю на кладбище (2021). Это история человека, который решил убежать от жизни. Герой находит спокойную работу на кладбище, где продает надгробия родственникам умерших. Мужчина надеется, что в подобном месте его уж точно никто не побеспокоит. Однако он попадает в круговорот жизненных событий и начинает меняться.

Вверх тормашками (2017). Консервативная львовянка Ульяна с 30-летним сыном Марьяном прибывают на отдых в Одессу. Из-за несчастного случая Ульяна попадает в больницу и Марьян остается с Одессой один на один…

Источник: Психологическая поддержка