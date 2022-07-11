Быстро меняющийся коронавирус породил еще одного сверхконтагиозного мутанта Омикрона, который беспокоит ученых, поскольку набирает силу в Индии и появляется во многих других странах, включая Соединенные Штаты.

Ученые говорят, что вариант, названный Центавром или BA.2.75, может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.

Правда, пока неясно, может ли он вызвать более серьезное заболевание, чем другие варианты Омикрона, включая всемирно известный BA.5.

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Беспокойство экспертов вызывает большое количество мутаций, отделяющих Центавр от предшественников Омикрона. По словам ученых, некоторые из этих мутаций находятся в областях, связанных с шиповидным белком, и могут позволить вирусу более эффективно связываться с клетками.

Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить антитела — защитные белки, вырабатываемые организмом в ответ на вакцину или инфекцию.

Но эксперты говорят, что вакцины и бустеры по-прежнему являются лучшей защитой от тяжелой формы Covid-19.

Отмечается, что осенью, вероятно, США увидят обновленные составы разрабатываемой вакцины, нацеленные на более свежие штаммы Омикрона.

Эксперты отмечают, что BA.2.75 — еще одно напоминание о том, что коронавирус постоянно развивается и распространяется.

Мы хотели бы вернуться к допандемической жизни, но нам все равно нужно быть осторожными, поскольку сейчас мы живем с более высоким уровнем риска, чем раньше, подчеркивают эксперты.