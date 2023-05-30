С наступлением летнего периода люди часто выбирают отдых на природе, подальше от городской суеты. Но в парках, лесах встречаются опасные растения, при контакте с которыми можно нанести вред своему здоровью.
Одним из самых опасных растений в Украине является ядовитый вех. Растение ядовито полностью, но особенно ядовито его корневище. Если вех попал в желудок, в течение 20 минут появляются первые признаки отравления. Вех ядовитый: признаки отравления и как помочь – читайте в материале.
Вех ядовитый: опасность для здоровья человека
Семейный врач Лилия Сараман отмечает, что в ядовитом цикуте содержится смолистое вещество цикутотоксин и алкалоид цикутин, который действует на мозг и многие другие физиологически активные соединения.
Наибольшее количество цикутотоксина содержится в корневище растения. Это объясняет их наибольшую опасность как для животных, так и для человека, особенно для детей, которые, не зная ядовитых свойств растения, едят его корневище, имеющее запах моркови и сладковатое по вкусу.
Яд начинает действовать через несколько минут после попадания в организм, так как цикутотоксин очень быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте.
Главным образом ядовитое действие направлено на центральную нервную систему. Приблизительно через 10-20 минут после попадания растения внутрь, человеку становится плохо.
Вех ядовитый: симптомы отравления
Симптомами отравления являются:
- общая слабость;
- выделение слюны;
- сладковатый привкус во рту, сменяющийся на горький;
- тошнота;
- рвота;
- расширение зрачков;
- ощущение холода по всему телу;
- атаксия (нарушение координации тела);
- снижение чувствительности в конечностях;
- головокружение;
- судороги;
- нарушение деятельности сердца и дыхательной системы.
По словам врача, смерть при употреблении больших доз наступает из-за паралича дыхательного центра или от асфиксии во время судорог.
Вех ядовитый: правила первой домедицинской помощи
- Первая помощь – немедленно вызвать скорую. Ведь лечение должно производиться в условиях стационара.
- По возможности начинайте промывание желудка значительным количеством воды, как можно скорее, пока цикутоксин не впитался в кровь.
- Если есть судороги – подложите под голову что-то мягкое, уберите все находящиеся рядом опасные предметы для предотвращения травматизации, поверните человека на бок. При этом нижняя нога должна быть в ровном положении, верхняя изогнута, то же самое выполнить с руками.
- Не пытайтесь удержать человека во время судорог, ничего не запихивайте в рот.
- Ждите приезда скорой медицинской помощи.