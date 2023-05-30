С наступлением летнего периода люди часто выбирают отдых на природе, подальше от городской суеты. Но в парках, лесах встречаются опасные растения, при контакте с которыми можно нанести вред своему здоровью.

Одним из самых опасных растений в Украине является ядовитый вех. Растение ядовито полностью, но особенно ядовито его корневище. Если вех попал в желудок, в течение 20 минут появляются первые признаки отравления. Вех ядовитый: признаки отравления и как помочь – читайте в материале.

Вех ядовитый: опасность для здоровья человека

Семейный врач Лилия Сараман отмечает, что в ядовитом цикуте содержится смолистое вещество цикутотоксин и алкалоид цикутин, который действует на мозг и многие другие физиологически активные соединения.

Наибольшее количество цикутотоксина содержится в корневище растения. Это объясняет их наибольшую опасность как для животных, так и для человека, особенно для детей, которые, не зная ядовитых свойств растения, едят его корневище, имеющее запах моркови и сладковатое по вкусу.

Яд начинает действовать через несколько минут после попадания в организм, так как цикутотоксин очень быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте.

Главным образом ядовитое действие направлено на центральную нервную систему. Приблизительно через 10-20 минут после попадания растения внутрь, человеку становится плохо.

Вех ядовитый: симптомы отравления

Симптомами отравления являются:

общая слабость;

выделение слюны;

сладковатый привкус во рту, сменяющийся на горький;

тошнота;

рвота;

расширение зрачков;

ощущение холода по всему телу;

атаксия (нарушение координации тела);

снижение чувствительности в конечностях;

головокружение;

судороги;

нарушение деятельности сердца и дыхательной системы.

По словам врача, смерть при употреблении больших доз наступает из-за паралича дыхательного центра или от асфиксии во время судорог.

Вех ядовитый: правила первой домедицинской помощи