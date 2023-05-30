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Вех ядовитый: признаки отравления и правила первой домедицинской помощи

30 мая 2023, 15:02
Анна Голишевская редактор ленты
Отруйний віх
Источник: Unsplash

С наступлением летнего периода люди часто выбирают отдых на природе, подальше от городской суеты. Но в парках, лесах встречаются опасные растения, при контакте с которыми можно нанести вред своему здоровью.

Одним из самых опасных растений в Украине является ядовитый вех. Растение ядовито полностью, но особенно ядовито его корневище. Если вех попал в желудок, в течение 20 минут появляются первые признаки отравления. Вех ядовитый: признаки отравления и как помочь – читайте в материале.

Вех ядовитый: опасность для здоровья человека

Семейный врач Лилия Сараман отмечает, что в ядовитом цикуте содержится смолистое вещество цикутотоксин и алкалоид цикутин, который действует на мозг и многие другие физиологически активные соединения.

Наибольшее количество цикутотоксина содержится в корневище растения. Это объясняет их наибольшую опасность как для животных, так и для человека, особенно для детей, которые, не зная ядовитых свойств растения, едят его корневище, имеющее запах моркови и сладковатое по вкусу.

Яд начинает действовать через несколько минут после попадания в организм, так как цикутотоксин очень быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте.

Главным образом ядовитое действие направлено на центральную нервную систему. Приблизительно через 10-20 минут после попадания растения внутрь, человеку становится плохо.

Вех ядовитый: симптомы отравления

Симптомами отравления являются:

  • общая слабость;
  • выделение слюны;
  • сладковатый привкус во рту, сменяющийся на горький;
  • тошнота;
  • рвота;
  • расширение зрачков;
  • ощущение холода по всему телу;
  • атаксия (нарушение координации тела);
  • снижение чувствительности в конечностях;
  • головокружение;
  • судороги;
  • нарушение деятельности сердца и дыхательной системы.

По словам врача, смерть при употреблении больших доз наступает из-за паралича дыхательного центра или от асфиксии во время судорог.

Вех ядовитый: правила первой домедицинской помощи

  1. Первая помощь – немедленно вызвать скорую. Ведь лечение должно производиться в условиях стационара.
  2. По возможности начинайте промывание желудка значительным количеством воды, как можно скорее, пока цикутоксин не впитался в кровь.
  3. Если есть судороги – подложите под голову что-то мягкое, уберите все находящиеся рядом опасные предметы для предотвращения травматизации, поверните человека на бок. При этом нижняя нога должна быть в ровном положении, верхняя изогнута, то же самое выполнить с руками.
  4. Не пытайтесь удержать человека во время судорог, ничего не запихивайте в рот.
  5. Ждите приезда скорой медицинской помощи.
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