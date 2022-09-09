Психиатр из Харькова Вадим Мангуби рассказал о том, как спасались от обстрелов пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями и почему украинцам нужно быть готовыми к всплеску посттравматических стрессовых расстройств после войны.

— В первые недели войны в нашем психиатрическом отделении был, в некотором смысле, дурдом, — признается Вадим.

По его словам, все перемешалось в один сплошной хаос: пациенты с грезами, что на них охотится ФСБ, психически больные иностранцы, малыши из детского отделения, женщины в послеродовых психозах, родственники пациентов, наши сотрудники со своими детьми, котами, собаками.

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— В Харькове уже шли уличные бои, а мы этой ватагой дружно бегали в бомбоубежище и обратно, — вспоминает медик.

И отмечает, что многих ПТСР накроет после войны, у кого-то этот синдром есть уже сейчас.

Вадим Мангуби, по его словам, специализируется на состояниях, связанных с психозами у потенциально здоровых людей. Эти состояния наступают внезапно: депрессия, тяжелые психозы с галлюцинациями.

По словам медика, большинство психических заболеваний не зависит от внешних факторов, но война – это огромный стресс, который может стать спусковым крючком для рецидива.

— В первые же дни войны мы с женой приехали в больницу и остались там жить. Начались ракетные обстрелы, а на улицах Харькова уже шли уличные бои. Мы с коллегами медиками закрылись, боялись выходить наружу несколько дней подряд, — рассказывает психиатр.

С ними были и пациенты, и родственники, которые застряли в комендантский час, и медицинские сотрудники из Северной Салтовки с детьми и животными, чьи квартиры пострадали от обстрелов. Всех нужно было кормить, одевать, перемещать в бомбоубежище во время тревог.

Вадим вспоминает, что после каждого обстрела в больницу привозили одного-двух человек, которые не выдерживали и срывались в психоз.

По словам специалиста, сами собой взрывы, оккупация, потеря близких не являются причинами психического заболевания. Но это последняя капля, которая ломает психологическую защиту склонных к психозам людей.

— Нас ждет серьезное испытание, потому что ПТСР обычно накрывает после войны. И уже сейчас мы можем его почувствовать, опасаясь громких звуков, хлопанья дверей, выхлопов авто, — объясняет психиатр.

Известно, что около 15 млн украинцев могут столкнуться с психологическими и психическими расстройствами различной степени тяжести. Потому что эта война отличается от остальных. Она — в реальном времени.

По словам медика, соцсети, видео реальных боев, настоящих смертей, разрушений, все это усиливает ПТСР во множество раз. Люди, которые сидели в подвалах, пережили обстрелы, довольно долго будут привыкать к тишине в мирное время. А среди тех, кто остались с инвалидностью, будет много депрессий и других психических расстройств.

— Удивительно, но в отделении мы уже начинаем реабилитацию ПТСР. И довольно фантастическими способами, — рассказывает Вадим.

Например, когда волонтеры привезли одежду из секонд-хенда, люди ожили буквально на глазах: перебирали вещи, устраивали показ мод, дурачились, смеялись. Это была мощная терапия! Пациенты выходили из прострации, радовались, как дети.

— Учимся ценить простые вещи, как в заповеди Виктора Франкла. Радовались, когда волонтеры привезли теплую пиццу. Когда появилось топливо, и я привез шаурму. На Пасху пекли куличи. Сейчас делаем ремонт, — рассказывает врач.

Вадим признается, что очень гордится своей командой медиков. В которой есть, например, пожилой врач, который мог бы выехать за границу, но вместо этого ежедневно ходил пешком в больницу, когда не было транспорта.

Это врач, которая жила в больнице со своим 15-летним сыном и бегала навещать пациентов под обстрелами.

Это постовые медсестры, которые первые недели не покидали рабочего места.

Это старшая медицинская сестра, которая, когда не хватало персонала, была и за санитарку, и за медсестру, и за маму для больных детей, и за буфетчицу.

— Никто не считает это героизмом. Мы просто делали свое дело, — говорит Вадим Мангуби.

И цитирует слова нашего главнокомандующего Валерия Залужного: нам всем будет трудно, но никогда не будет стыдно.

Материал подготовлен в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской, которая внедряется Минздравом Украины вместе с партнерами при содействии ВОЗ.