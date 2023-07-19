По данным ВОЗ, туберкулез входит в перечень десяти наиболее смертельно опасных инфекционных заболеваний мира.

До полномасштабной войны Украина уверенно занимала лидирующие позиции среди стран Восточной Европы и Центральной Азии во внедрении инновационных решений для борьбы с туберкулезом.

Война внесла коррективы во все аспекты нашей жизни. Из-за активных боевых действий, прицельных атак врага на медицинскую систему, масштабной миграции риски распространения инфекционных болезней, в том числе и туберкулеза, выросли.

Этому способствует и снижение иммунитета людей, которые переживают длительный стресс.

Поэтому каждый из нас стал еще более уязвимым перед невидимым миром микобактерий.

Чтобы распознать проблемы со здоровьем вовремя, нужно обращать внимание на первые сигналы организма, которые могут свидетельствовать о туберкулезе.

Основных симптомов туберкулеза семь:

периодический кашель более двух недель, как правило, с мокротой; незначительный подъем температуры тела до 37-37,2 °С, при тяжелых формах — выраженная лихорадка; снижение работоспособности, общая утомляемость; повышенная потливость по ночам; снижение массы тела без определенной причины; затрудненное и учащенное дыхание; кровохарканье (наблюдается при тяжелых формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани).

Если вы заметили у себя хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Туберкулез излечим! И чем раньше он будет обнаружен, тем лучше он поддастся лечению!

Источник: Центр общественного здоровья