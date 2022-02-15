За все время пандемии Covid-19 участились жалобы пациентов на стремительное выпадение волос после перенесенной коронавирусной болезни.

По словам врачей, вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс:⠀

лихорадка — вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;

стресс — провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;

препараты, которые обычно применяют во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;

нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.⠀⠀

Также специалисты рассказали, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

Врач-трихолог Максим Эль-Голам ранее рассказывал, что при нормальных условиях в сутки человек теряет 50-100 волос. Во время так называемого постковидного состояния это количество может достигать до 200.

Резкое выпадение волос врачи называют телогеновой алопецией. Обычно первые симптомы пациент замечает через два месяца или через полгода после пережитого. И может потерять от 20% до 30% волос.

В случае ухудшения ситуации, необходимо проконсультироваться с другими специалистами – эндокринологом, гинекологом, гастроэнтерологом. Ведь возможно нарушение функций щитовидной железы, гормональный сбой или дефицит железа.

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Источник: Коронавирус_инфо