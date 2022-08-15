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Витамин № 1 для молодости и здоровья мозга: где содержится, рекомендуемые продукты

15 августа 2022, 10:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вітаміни
Источник: Depositphotos

Диетолог-психиатр Гарвардской медицинской школы Ума Найду рассказала об удивительных свойствах витаминов группы В сохранять наш мозг молодым и здоровым в течение долгих лет. А также сообщила, где именно этого витамина содержится больше всего.

Как диетолог-психиатр, я всегда придерживаюсь хорошо сбалансированной диеты. Особенно это важно для предотвращения снижения когнитивных функций, — отметила Ума Найду.

И уточнила, что есть группа витаминов, которой она уделяет наибольшее внимание, чтобы сохранить мозг молодым и здоровым, — это витамины группы В.

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Как показало исследование Медицинского государственного университете Уэйна, депрессия, слабоумие и психические расстройства часто связаны с дефицитом витаминов группы В.

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Существует восемь различных витаминов группы В, каждый из которых имеет свои преимущества для здоровья:

увеличение нашей энергии. Витамин B1, или тиамин, имеет решающее значение для основных функций наших клеток и метаболизма питательных веществ для получения энергии;

расщепление лекарств. Витамин В2, или рибофлавин, действует как помощник ферментов в наших клетках, которые осуществляют важные реакции, например, в организме и мозге;

уменьшение воспаления. Витамин B3, или ниацин, работает с более чем 400 ферментами для производства материалов, таких как холестерин и жир, необходимых для организма, и для преобразования энергии для всех наших систем органов. Ниацин также является антиоксидантом, который помогает уменьшить чрезмерное воспаление;

поддержка нашего здоровья в целом. Витамин B5, или пантотеновая кислота, необходим для создания молекулярного соединения, называемого коферментом А, который помогает ферментам нашего организма создавать и расщеплять жирные кислоты для получения энергии;

бороться с болезнями. Витамин B6, или пиридоксин, известен своей ролью в профилактике заболеваний, поскольку надлежащие уровни этого витамина связаны с более низким риском развития ряда видов рака;

помогает клеткам лучше общаться. Витамин B7, более известный как биотин, регулирует клеточные сигналы для быстрой и эффективной передачи по всему телу. В мозге это имеет решающее значение для клеточной передачи сигналов через нейротрансмиттеры;

держит нас в равновесии. Витамин B9, или фолиевая кислота, является популярной добавкой и ключевым витамином для поддержания здоровья мозга и нервной системы, оптимальной функции нейромедиаторов и сбалансированного психологического здоровья;

помощь сердцу. Витамин B12, или кобаламин, является важным витамином для формирования эритроцитов и ДНК, а также для поддержки развития и функционирования нервной системы.

Лучшие продукты с витамином В

Вот шесть продуктов, богатых витамином B, которые сама диетолог ест каждый день:

  • одно яйцо содержит треть рекомендуемой дневной нормы витамина B7, а также небольшое количество многих других витаминов группы B;
  • йогурт богат витаминами B2 и B12, а также натуральными пробиотиками, которые поддерживают как здоровье кишечника, так и психическое здоровье;
  • бобовые, такие как черная фасоль, нут, чечевица, помогают улучшить настроение и здоровье мозга;
  • лосось естественно богат всеми витаминами группы В, особенно витамином В2, витамином В3, витамином В6 и витамином В12;
  • семена подсолнуха — один из лучших растительных источников витамина В5;
  • листовая зелень, такая как шпинат, мангольд и капуста, является отличным источником витамина B9. Это первая еда, которую диетолог предлагает пациентам, которые хотят поднять плохое настроение.

Источник
CNBC
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