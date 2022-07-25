Какие витамины укрепляют сосуды головного мозга. Как их принимать и кому рекомендованы в первую очередь. На эти вопросы Фактам ICTV ответила врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Комплекс таких витамин необходимо принимать прежде всего с целью профилактики инсульта, который может наступить вследствие сбоев с кровообращением в сосудах головного мозга, — объяснила медик.

Вместе с тем, по ее словам, профилактика патологии сосудов — это не только витамины, но и целый комлекс мер, таких, к примеру, как здоровое питание, поддержание нормального веса, здоровый полноценный сон, стрессовое благополучие и тому подобное.

По словам Людмила Сердюк, витамины, и прежде всего группы В, могут стать одним из уместных и полезных инструментов для поддержания здоровья сосудов в целом и сосудов головного мозга, в частности.

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Витамины для укрепления сосудов головного мозга:

т иамин или витамин B1 . Содержится с рыбе, мясе, орехах, яйцах, овсянке;

р ибофлавин или витамин B2 . Содержится в мясе и кисломолочных продуктах;

н икотиновая кислота или витамин B3 . Содержится в печени, бобовых, рыбе, орехах, яйцах;

п антотеновая кислота или витамин B5 . Содержися в молоке, печени, капусте;

п иридоксин или витамин B6. Содержится в кашах, печени, бобовых, орехах;

ф олиевая кислота или витамин B9 . Содержится в кашах, грибах, мясе, свежих овощах;

ц ианокобаламин или витамин B12 . Содержится в мясе, рыбе, яйцах, печени.

Кому особенно рекомендованы витамины для укрепления сосудов головного мозга:

при диагностированных патологиях сосудов головного мозга и конечностей;

при активных физических нагрузках;

детям и подросткам;

людям старше 50 лет;

людям, занятых на вредных производствах.

Людмила Сердюк особо подчеркивает: назначать витаминные препараты может только медицинский работник с учетом возраста пациента и состояния его здоровья.