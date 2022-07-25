Какие витамины укрепляют сосуды головного мозга. Как их принимать и кому рекомендованы в первую очередь. На эти вопросы Фактам ICTV ответила врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.
— Комплекс таких витамин необходимо принимать прежде всего с целью профилактики инсульта, который может наступить вследствие сбоев с кровообращением в сосудах головного мозга, — объяснила медик.
Вместе с тем, по ее словам, профилактика патологии сосудов — это не только витамины, но и целый комлекс мер, таких, к примеру, как здоровое питание, поддержание нормального веса, здоровый полноценный сон, стрессовое благополучие и тому подобное.
По словам Людмила Сердюк, витамины, и прежде всего группы В, могут стать одним из уместных и полезных инструментов для поддержания здоровья сосудов в целом и сосудов головного мозга, в частности.
Витамины для укрепления сосудов головного мозга:
- тиамин или витамин B1. Содержится с рыбе, мясе, орехах, яйцах, овсянке;
- рибофлавин или витамин B2. Содержится в мясе и кисломолочных продуктах;
- никотиновая кислота или витамин B3. Содержится в печени, бобовых, рыбе, орехах, яйцах;
- пантотеновая кислота или витамин B5. Содержися в молоке, печени, капусте;
- пиридоксин или витамин B6. Содержится в кашах, печени, бобовых, орехах;
- фолиевая кислота или витамин B9. Содержится в кашах, грибах, мясе, свежих овощах;
- цианокобаламин или витамин B12. Содержится в мясе, рыбе, яйцах, печени.
Кому особенно рекомендованы витамины для укрепления сосудов головного мозга:
- при диагностированных патологиях сосудов головного мозга и конечностей;
- при активных физических нагрузках;
- детям и подросткам;
- людям старше 50 лет;
- людям, занятых на вредных производствах.
Людмила Сердюк особо подчеркивает: назначать витаминные препараты может только медицинский работник с учетом возраста пациента и состояния его здоровья.