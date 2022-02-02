После перенесенного коронавируса некоторые люди ошибочно считают, что им не хватает определенных микроэлементов в организме. Поэтому они без консультации врача сами назначают себе поливитамины, чего делать не стоит.

Об этом рассказал врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрипник.

— Исследований, что после коронавируса нужно принимать витамины, нет. Витамины, конечно, нужны, как и минералы, но только тем, у кого лабораторно подтвержден их дефицит, — отметил он.

Какой витамин можно принимать

Единственный витамин, который можно принимать для профилактики — это витамин D.

Крайне редко возникают ситуации, когда организм нуждается во введении дополнительных количеств всех известных витаминов, не говоря уже о микроэлементах, которыми чаще всего дополнены поливитаминные препараты.

— Нет ни одного качественного исследования, которое доказало бы положительное влияние витаминно-минеральных комплексов на снижение сердечно-сосудистых рисков, смертности от кардиологических заболеваний и частоты инфарктов и инсультов, — рассказал врач.

Негативное влияние гипервитаминоза

Последствия приема витаминов — это аллергические реакции, онкологические заболевания и тому подобное. Если человек нормально питается, то просто принимать витамины не нужно.

— Никакая добавка не способна заменить полноценный рацион. Именно пища значительно богаче витаминами и микроэлементами и более полезна для организма, — пояснил Скрипник.

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Источник: Евгений Скрипник