Сегодня, 8 ноября, мир отмечает Международный день радиологии. Этим праздником человечество отдает дань немецкому ученому Вильгельму Рентгену, который в 1895 году открыл невидимые и неизвестные в то время лучи. Но он ли их открыл?

История мировой науки изобилует драматическими, а то и трагическими историями. Некоторые из них по разным причинам так и не получают огласки. Открытие Х-лучей, которые, без преувеличения, стали настоящим прорывом в физике, а впоследствии и в медицине, — самый драматичный сюжет, настоящих героев которого назвали только тогда, когда уже ничего нельзя было изменить.

Главное не открыть, а первым заявить об этом

Весь мир знает ныне рентгеновские аппараты, рентгеновские снимки, а пациенты, направляемые на это исследование, в большинстве своем не задумываются, почему именно оно называется рентген. Нобелевский комитет в 1901 году впервые ввел премию в области физики и сразу отметил ею немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена — именно за открытие так называемых Х-лучей. Эти лучи стали называться рентгеновскими. И это – вопиющая несправедливость.

Возможно, по справедливости, должны они называться иначе — именем украинского исследователя Ивана Пулюя? Об этом не раз говорили и писали солидные авторитетные в мире ученые, которые были осведомлены о ситуации, в том числе и Альберт Эйнштейн. Ведь задолго до Рентгена чудо-лучи открыл украинец Иван Пулюй, который в то время был доцентом Венского университета.

Два десятилетия положил украинский физик на исследование невидимых Х-лучей. С Вильгельмом Рентгеном – своим сверстником, Иван Пулюй в 1875 году работал в одной лаборатории Страсбургского университета, свои эксперименты от коллеги не скрывал.

Так называемая “лампа Пулюя”, а по сути — первая рентгеновская трубка, была сконструирована и описана за 14 лет до официального патента Вильгельма Рентгена. И именно наш земляк впервые объяснил природу возникновения Х-лучей, впервые сделал с их помощью снимок полного человеческого скелета.

Уникальность ламп Пулюя (их называют трубками) в том, что они, благодаря специальному приспособлению изобретателя, фокусируют Х-лучи в мощный поток, и это позволяет делать четкие снимки тех же костей. И таким образом помогает изучать патологии органов человека. Уже в 1896 году в клинике Киевского университета впервые при проведении операции использовали лучевую диагностику.

Так что именно Ивана Пулюя можно считать основоположником медицинской рентгенографии.

Сам Рентген достаточно скептически относился к возможности широкого применения рентгенографии в медицине. Снимки, полученные им, были невыразительными, а из-за значительного рассеивания лучей время экспонирования растягивалось до 40-50 минут. К тому же Х-лучи не входили в сферу научных интересов немецкого физика. Почему он вдруг загорелся этой проблематикой, никто не смог объяснить.

Однако… Победителей не судят. Большинство ученых непоколебимы: немецкий физик первым опубликовал информацию об открытии лучей.

Жестокий жизненный урок

Подробно прояснить ситуацию и восстановить справедливость уже не удастся, потому что после смерти Рентгена его потомки уничтожили все научные записи ученого, касающиеся Х-лучей. Вроде бы, по его завещанию.

Однако многие признанные миром ученые все же считали первооткрывателем Х-лучей Ивана Пулюя. Среди них тот же Альберт Эйнштейн, американский профессор Эдвин Фрост, австрийский ученый Вильгельм Форман, который назвал Ивана Пулюя одной из самых интересных фигур науки (не только физики) XIX и начала ХХ веков, причастной к преобразованию мира…

…12 ноября 1901 года новость о Нобелевской премии за изучение Х-лучей, которую присудили Рентгену, застала Пулюя в постели. Он болел. Сын вспоминал, что услышав новость, отец сорвался на ноги и схватился за голову: “Моя лампа! Моя лампа!”. Пулюй даже написал Рентгену письмо с вопросом, не воспользовался ли тот для своего открытия “лампами Пулюя”, которые он сам подарил немецкому коллеге. Ответа, конечно, не последовало…

Хорошо, что Пулюй после этого не отчаялся.. Украинский физик занимался развитием телефонных сетей, запустил несколько электростанций на постоянном и переменном токе в странах Европы. В Праге, где украинский ученый жил до последних дней, по его схеме проложили линию первого трамвая.

А еще украинец Пулюй впервые ввел неоновые лампы, а еще исследовал зависимость внутреннего трения газов от температуры, а еще, а еще… Всего не перечесть. Пулюй знал 15 языков и его научные интересы были очень обширными.

Великий физик и великий украинец

Но нельзя не сказать, что этот невероятно талантливый ученый мирового уровня, несмотря на то, что жил и работал в странах Европы и публиковал результаты своих научных исследований в ведущих научных изданиях мира, считал себя украинцем. И был украинцем!

Он родился 2 февраля 1845 года в Тернопольской области в многодетной семье Павла Пулюя. В Гримайлове окончил начальную школу. Затем была Тернопольская классическая гимназия. Родители хотели видеть его греко-католическим священником, и в 1865 году отправили сына в Вену (тогда Тернополь входил в Австрийскую империю) в Греко-католическую духовную семинарию.

На старших курсах он увлекся философией, математикой и физикой. Священником Пулюй так и не стал, вместо этого пошел учиться на философский факультет Венского университета. Три года осваивал науку, но и философия не увлекла его. Физика и математика одержали победу.

Учась в Греко-католической духовной семинарии и Венском университете, переводил на украинский язык учебники по геометрии и ботанике. И… молитвенник. Потому что считал: обращаться к Богу украинцы должны на родном языке. Вместе с Пантелеймоном Кулишом и Иваном Нечуй-Левицким десятки лет работал над переводом Библии на украинский язык. Результат их кропотливого подвижнического труда увидел свет в 1903 году в Вене и выдержал семь переизданий.

Иван Пулюй мечтал о создании украинского университета во Львове, публиковал статьи в защиту украинского языка. А также выступал за возрождение украинской государственности.

После окончания университета Ивана Пулюя взяли преподавателем на кафедру физики, механики и математики Военно-морской академии. Там проявился его изобретательский талант: молодой ученый сконструировал прибор, который получил серебряную медаль на Всемирной выставке 1878 года в Париже.

После академии – новый курс обучения. В Физическом институте Страсбургского университета. Его научные исследования и технические эксперименты в этот раз посвящены изучению катодных и Х-лучей, созданию электрических аппаратов, неоновых ламп. Он получает все новые и новые награды престижных выставок.

В 1884-м Иван Пулюй переезжает в Прагу, где занимает должность профессора экспериментальной физики Немецкой высшей технической школы. Но Пулюй хочет в Украину! Он подает прошение властям Российской империи разрешить ему работу в Киевском университете.

Однако в имперской России Пулюя считали неблагонадежным, потому что хорошо знали о его проукраинских убеждениях и принципиальной позиции, и известному ученому отказали в трудоустройстве.

Настоящими украинцами он вместе с женой Екатериной Стозицкой воспитал и своих детей – троих дочерей и троих сыновей. Всего в семье родилось 15 малышей, но, увы, не все выжили. Поскольку в Праге не было украинской школы супруги Пулюи специально нанимали для детей учителей украинского языка.

Сыновья Павел и Юрий после смерти отца учились в украинской гимназии Львова. Александр, старший сын, в семнадцатилетнем возрасте добровольно присоединился к Сечевым стрелкам и воевал в Украинской Галицкой армии.

Имя Ивана Пулюя замалчивалось и в советской Украине. Красноречиво, что по той же причине, что и в царской России – “неблагонадежный националист”. Несколько строчек о нем было только в первом издании Украинской Советской энциклопедии в 1963 году. Во втором издании об ученом с мировой славой “забыли”.

Так что глубокое изучение и исследование жизни, научной и общественной деятельности этого великого украинца только началось.

Фото: Wikipedia