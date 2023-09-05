ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности: как будет проходить

Как сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ, в Украине изменили порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В частности, конкретизировали проведение медосмотра в государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Отмечается, что ранее военные, у которых были специфические заболевания, признавались ограниченно пригодными. Они не подлежали увольнению в запас и продолжали служить практически во всех частях, за исключением подразделений десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил спецопераций и других формирований, чья специфика требует от бойцов отличного состояния здоровья.

При этом уволить таких военных было невозможно из-за отсутствия клинических проявлений этих болезней и нарушений функций организма.

К тому же, большое количество таких пациентов своими профессиональными действиями постоянно подтверждают способность выполнять поставленные задачи на одном уровне с другими военными.

Индивидуальный подход к определению степени пригодности к военной службе сохраняется и по сути полностью отвечает функциональным возможностям таких военных часто из-за бессимптомного течения имеющихся у них патологических состояний или незначительной степени нарушения функций органов и систем, что позволяет выполнять задачи по назначению.

Кроме того, нормировано создание гарнизонных ВВК с размещением их в гражданских медучреждениях, разблокирована передача медицинских и других документов военных (в т.ч. справок об обстоятельствах травмы) в электронной форме.

Вместе с этим усовершенствован порядок установления причинной связи заболеваний (травм, ранений, контузий, увечий) с прохождением службы, приведен ряд определений в соответствие с недавними изменениями в нормативных актах высшей юридической силы (например, наименование видов отпусков по состоянию здоровья).

Также изменения четко определяют порядок обжалования постановлений военно-врачебных комиссий в соответствии с их уровнями (ТЦК и СП, гарнизонные, госпитальные, штатные).

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ