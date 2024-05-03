Чрезмерное использование влажных салфеток потенциально может нанести вред здоровью, независимо от того, очищаете ли вы ими руки, лицо или ягодицы после туалета.

Особенно опасными врачи считают антибактериальные влажные салфетки, которые производители создавали именно для защиты от патогенных возбудителей. И в этом парадокс.

Уничтожают хорошие бактерии

Врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Виктория Гласс утверждает, что влажные антибактериальные салфетки могут нарушить микробиом.

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— Они уничтожают полезные бактерии с поверхности тела, что может вызвать высыпания, раздражение и грибковые инфекции, — отмечает доктор Гласс.

Для женщин Гласс дает отдельное предостережение. Использование влажных салфеток для подтирания вагины может уничтожить здоровые вагинальные бактерии, такие, как Lactobacillus acidophilus. Без них увеличивается реальный риск возникновения бактериального вагиноза.

Содержат раздражители и аллергены

А другой врач-гастроэнтеролог Нэнси Чанг отмечает еще одно вредное свойство влажных антибактериальных салфеток.

В основном такие салфетки изготовлены из синтетических материалов и содержат химические вещества, ароматизаторы и отдушки, которые, по словам врача, могут вызвать зуд, раздражение и воспаление.

— Если у вас чувствительная кожа, любые ароматизаторы в составе салфеток могут вызвать острые проявления аллергии, — говорит доктор Чанг.

В этом случае лучше всего вообще отказаться от этих средств гигиены. И точно не стоит использовать их, чтобы снять зуд или сыпь. Можно только усугубить ситуацию.

Детские салфетки лучше, но не все

Некоторые отдают предпочтение детским влажным салфеткам, считая их более качественными и эффективными. Так и есть. Но не все.

Стоит выбирать детские салфетки:

без ароматизаторов;

без других агрессивных химикатов и добавок — парабенов, сульфатов, фталатов или синтетических красителей;

без спирта.

Источник: Livestrong