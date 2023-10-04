Диетолог рассказала, что рогалики в ежедневном рационе плохо влияют на фигуру.

Похудеть после 40 лет значительно сложнее чем в юном возрасте, но жизненные привычки и пищевые предпочтения могут сильно влиять на успех в достижении этой цели.

Старение сопровождается гормональными изменениями и другими факторами, которые затрудняют процесс похудения, поэтому правильное питание становится более важным, чем когда-либо.

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Эксперт в области здравоохранения, диетолог и создатель диеты Candida, Лиза Ричардс рассказала, почему бублики могут стать препятствием на вашем пути к плоскому животу.

Лиза Ричардс подчеркивает, что стоит ограничить рогалики с начинками в вашем рационе.

Это популярное блюдо содержит большое количество рафинированных углеводов и обычно сочетается с начинками, которые имеют высокое содержание жира.

Диетолог отметила, что рогалики содержат почти 1200 калорий на фунт, и когда к ним добавляют сливочный сыр, подсластители, ореховое масло и мясо с высоким содержанием жира, это становится настоящей калорийной бомбой.

Не обязательно полностью избавляться от рогаликов в своем рационе. Стоит иногда баловать себя вкусными и “неправильными” блюдами.

Ключ к успешной потере веса заключается в умеренности. Отложите рогалики на особые случаи и попробуйте заменить их менее калорийными альтернативами.

Вместе с правильной тренировочной рутиной и здоровым образом жизни, этот компромисс может подвести вас ближе к плоскому животу.

Умеренность и ограничение потребления продуктов, которые загружают вас калориями и жирами, является шагом в верном направлении к красивой фигуре и лучшему самочувствию.

Источник: She finds