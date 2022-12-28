Враг стоял у ворот, но мы успели вывезти эмбрионы в безопасное место. Как работают репродуктологи в войну

Война шла уже неделю. На блокпосту остановили машину для проверки документов и груза.

— Что это? — удивленно спросил военный, глядя на 40-литровые емкости, из которых шел белый дым.

— Это наше будущее, — ответила женщина-врач.

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Светлана Турбанист, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий ISIDA clinic, вывозила из Киева в безопасное место хранившиеся в жидком азоте эмбрионы. Ведь враг стоял почти на пороге, в семи километрах от клиники.

Очень важно было сохранить этот ценный груз, ведь это не только результат работы большого коллектива клиники, но и надежды будущих родителей, прошедших через многолетние страдания, пытаясь родить ребенка. И вот оплодотворение произошло in vitro, а тут – война.

24 февраля жизнь клиники изменилась: она стала напряженной, поток рожениц увеличился, пациентки, задействованные в репродуктивных программах, встревоженно звонили по телефону с вопросами о дальнейших действиях и безопасности эмбрионов.

Ведь программа началась, кому нужно делать пункцию, кому уже созданы условия для переноса эмбрионов.

Врачи принимали всех, бесплатно. Приходили пациенты других репродуктивных клиник, закрывшихся в первый день войны.

– Чудо, но практически все эмбрионы, перенесенные в то напряженное время, прижились, и мы сейчас наблюдаем за беременностью у этих женщин. А это значит, что через небольшой промежуток времени начнут рождаться детишки – наше будущее, — говорит репродуктолог.

Когда враг подошел слишком близко к Киеву, вопрос “что делать?” возник уже у врачей. Было решено вывозить оборудование и эмбрионы. Куда? Туда, где безопасно.

Светлана Турбанист сопровождала груз. Ехали в никуда. Уже в Ужгороде искали подходящее для размещение Центра репродукции помещение.

Врачей из ISIDA clinic встретили в Закарпатье с радостью. Медицинские центры начали направлять к ним своих пациенток, страдавших бесплодием.

Областной перинатальный центр принимал женщин, которые наблюдались в ISIDA clinic, а с началом войны переехали на запад. Женщины в большинстве своем не хотели выезжать за границу до родов, хотели рожать в Украине. Каждый день врачи принимали по 20-25 беременных.

Была еще одна категория женщин, нуждавшихся в особом отношении.

– Ни для кого не секрет, что мы занимаемся суррогатным материнством, – сообщила Светлана Викторовна. – Нужно было скоординировать агентства, с которыми мы работаем, чтобы суррогатные мамы ехали в Ужгород. И мы могли вести их беременность.

Суррогатное материнство – это особое состояние. Женщина ответственно относится и переживает за вынашивающего ребенка. Репродуктологи сделали все зависящее от них, и ни одна суррогатная мама не потеряла беременность. Детки родились здоровыми и были переданы генетическим родителям. А это не только украинцы, ведь среди пациентов ISIDA clinic много иностранцев.

В Украину для участия в репродуктивных программах приезжали из многих стран мира. В 106 странах живут детки, родившиеся благодаря украинским врачам.

Даже в период войны, когда иностранные пациенты узнали, что отделение репродуктивных технологий переехало в безопасное место, продолжили сотрудничество и получили хороший результат.

Итальянский гинеколог Алессандро Валдиссери приезжал сюда уже дважды во время войны. Он занимается организацией лечения итальянских пациентов в Украине по программам вспомогательных репродуктивных технологий, таких как донация яйцеклеток и донация эмбрионов.

– К сожалению, из-за начала войны я был последний раз в Киеве в декабре прошлого года. Должен был вернуться с пациентами весной, но не смог этого сделать из-за разгара военных действий. Однако сейчас я очень доволен возможностью снова приехать на лечение с моими пациентами в новый филиал клиники в украинском городе Ужгород, — говорит врач Валдиссери.

Люди чувствуют себя в Ужгороде в безопасности, так что есть возможность продолжать сотрудничество с ISIDA clinic.

— Я надеюсь на такие же отличные результаты, которые у нас были в киевском филиале, — отмечает врач.

Такое доверие к клинике как и украинских, так и иностранных пациентов дорогого стоит.

— Мы позиционируем себя как экспертная клиника, которая берется за сложные случаи, — сказала Светлана Турбанист.

Чаще всего, в отделение Светланы Викторовны попадают женщины, которые уже многое прошли на пути к рождению ребенка, но так и не смогли его родить из-за хромосомных заболеваний, многочисленных неудачных ЭКО, невынашивания беременности.

– У нас мощное отделение невынашивания беременности, – сказала врач. – И мы отвечаем не только за то, чтобы женщина забеременела, но и сохранила свою беременность.

Светлана Викторовна вспомнила женщину, у которой было две внематочные беременности. Вторая – с сильным кровотечением. Женщину реанимировали и перелили кровь. Но у нее был резус-отрицательный фактор, а кровь, предполагает врач, влили с положительным резусом. Женщина выжила. И не отказалась от желания родить ребенка.

Но все попытки это сделать заканчивались либо прерыванием беременности, либо замиранием из-за гемолитической болезни плода.

– Нам удалось получить резус-отрицательный эмбрион. Мы наблюдали эту беременность и родили здоровую девочку. Сейчас ей уже два года, – рассказала Турбанист.

В отличие от некоторых стран, в Украине очень мягкое и лояльное законодательство по репродуктивной медицине. Во многих странах не разрешено суррогатное материнство или, как, например, в Германии, запрещена предимплантационная генетическая диагностика, позволяющая уберечься от рождения ребенка с хромосомной патологией или замирания беременности.

Медицина за границей ограничена более строгим законодательством, поэтому некоторые методы из сферы вспомогательных репродуктивных технологий не доступны для пациентов.

— Мы проводим такую диагностику, и есть хорошие результаты, — говорит врач.

Светлана Турбанист рассказала, что у них есть пара, над которой репродуктологи бились долго. У супругов сложная генетическая патология. В течение полутора лет собирали эмбрионы, отправляли их на предимплантационную диагностику, чтобы получить здоровые.

И вот в конце 2021 года удалось получить один единственный эмбрион без патологии. Но началась война.

– Когда мы сообщили родителям, что их драгоценный эмбриончик в надежном безопасном месте, радости не было предела. Мы плакали и смеялись от счастья вместе с ними, – рассказала Светлана Турбанист. – Сейчас он уже находится там, где и должно быть – в лоне мамы.

Ради таких моментов стоит жить.

Как попасть на программу

ISIDA clinic предоставляет услуги по репродуктивной медицине всем, кто обращается: по направлению врачей или самостоятельно.

В клинике проводятся тренинги и семинары для врачей из регионов. Благодаря такому сотрудничеству, значительная часть обследований, мониторинг и стимуляция женщины проводится по месту жительства. И только на пункцию и перенос эмбрионов в полость матки пациентки приезжают в ISIDA Медгородок (Киев), или ISIDA Ужгород.

Это экономит и деньги, и время, и силы пациентам.

Социальные программы

Клиника ввела специальные программы для военных. Для семей военнослужащих действуют постоянные скидки.

Работает программа сохранения фертильности, которая очень популярна в США, Европе, Канаде. Когда женщина откладывает рождение детей, но понимая, что с возрастом могут возникнуть проблемы с зачатием, она обследуется и сохраняет яйцеклетки, чтобы воспользоваться ими, когда будет готова к рождению детей.

Психология и репродукция

Да, врачи-репродуктологи творят чудеса, используя достижения науки и имея сверхсовременное оборудование. Но бывает и такое: пара 8-10 лет не может родить, а через короткое время после разговора с психологом женщина беременела.

– Да, существует психологический фактор, – говорит репродуктолог. – И мы не раз были свидетелями таких случаев.

Поэтому, психологическая поддержка бездетных пар, женщин – важная составляющая работы отделения.

Психологи клиники оказывают помощь всем нуждающимся. Они присутствуют на занятиях Школы молодых родителей. Наблюдают за поведением беременных, дают советы.

Особенно это важно в период войны. Ведь, как видим – жизнь не замерла. Женщины хотят рожать, даже если для этого нужны месяцы обследований и всевозможных манипуляций.

Жажда подарить новую жизнь побеждает.

Фото: ISIDA clinic