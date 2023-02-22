В закарпатском городе Мукачево в больнице святого Мартина впервые в области сделали сверхсложную операцию – трансплантировали сердце. Она успешна. Донорское сердце теперь бьется в груди водителя скорой помощи Виктора Николаевича со Львовщины, пережившего несколько инфарктов.

Историческая операция прошла еще в ночь на 9 февраля. Продолжалась более 9 часов. Делали ее мукачевские медики вместе со львовскими коллегами – из Первого медицинского объединения Львова.

– Операция была спонтанной. Мы раньше готовились к тому, чтобы больница могла осуществлять трансплантацию. Подготовили пакет документов, оформили лицензию на трансплантологию. И стали заниматься диагностикой смерти мозга. Это одно из направлений трансплантологии. Пока у нас есть 15 диагностик смерти мозга. Мы единственные, кто делает это в области, – рассказал Фактам ICTV директор КНП Больница святого Мартина Мукачевского городского совета Евгений Мешко.

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По словам Евгения Мешко, у них было два мультиорганных забора от умерших доноров. Впрочем, трансплантация сердца была неожиданной. Ее не запланируешь, потому что спрогнозировать, когда будет донор – невозможно, если это не семейная трансплантация.

– У нас появился подходящий пациент. Мы сконтактировали с коллегами из Львова и договорились о совместной работе, – отметил Евгений Мешко.

Львовские медики помогли мукачевским коллегам воплотить их давнюю мечту – пересадить сердце. В команде работало 10 медработников.

– Половина из них – наши, из больницы святого Мартина. Сам забор органов длился около четырех часов. И как результат, на базе нашей больницы были взяты от донора две почки, печень и сердце. И на базе нашей больницы – пересажено сердце, – говорит Евгений Мешко.

Львовская кардиохирургическая бригада занималась трансплантацией, так как в больнице святого Мартина нет кардиохирурга. А у львовских коллег есть опыт. Потому и позвали коллег на помощь.

– Я искренне им благодарен. Особенно Олегу Самчуку, генеральному директору Первого медобъединения Львова, который приложил немало усилий. Это как старший брат, который выручает в сложное время, помогает определяться в сложных решениях, – добавляет Евгений Мешко.

В заборе здоровых органов участвовал Евгений Гардубей, сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук и врач-трансплантолог. Он и стал инициатором пересадки донорского сердца в мукачевской больнице.

– По факту, врач Гардубей является движущей силой в работе больницы по направлению трансплантологии. Он закарпатец, но много времени работал в Херсоне. Сейчас вернулся сюда и стал заведующим отделением сосудистой хирургии в нашей больнице, – говорит Мешко.

Женщина-донор, которая погибла, но спасла другие жизни, тоже со Львовщины, из Стрыя. Это 38-летняя женщина. У нее был острый ишемический инсульт.

Ее лечили в одной из закарпатских больниц, затем перевели в Мукачево. Здесь у нее констатировали смерть мозга. И сразу же начали готовиться к мультиорганному забору органов. Родные донора согласились на трансплантацию.

Перед удалением органов женщину провезли через коридор уважения. В него выстроились медики, чтобы таким образом поблагодарить ее за подаренный шанс на жизнь других четырех больных людей.

Печень и две почки медики перевезли во Львов. Трансплантацию этих органов провели там. Донорское сердце во Львов не везли, потому что его доставлять надо очень быстро. Поэтому в Мукачево доставили реципиента.

Он уже ожидал органа в соседней операционной. После долгой и очень сложной операции здоровое сердце забилось в его груди. Через несколько часов мужчина уже мог дышать сам. А когда состояние пациента стабилизировалось, его транспортировали во Львов. Сейчас он там.

– Это системная работа. Упорядоченная. Это один из этапов, который должен был состояться. Так как очень много усилий было приложено. И мы, в принципе, готовы заниматься трансплантологией. Наш врач Гардубей имеет хороший опыт, осуществлял трансплантацию почек, – говорит Евгений Мешко.

На рассмотрении в Минздраве уже второй месяц находится заявка врачей из Мукачево. Они подались на пилотный проект по трансплантологии органов в Украине и надеются на положительный ответ. Если его получат, то смогут развивать это направление в регионе.

В настоящее время в Украине действует 26 центров трансплантации. Расходы за операции в них полностью покрываются за счет государственного бюджета. Сейчас в больнице святого Мартина в Мукачево в реестре есть полсотни пациентов, которые находятся на гемодиализе. Все эти люди нуждаются в пересадке почки.

Фото: Больница святого Мартина