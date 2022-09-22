27 июня Екатерина Дмитриченко со своей мамой была среди тех, кто оказался в аду Кременчугского теракта. Тогда из-за российских ракетных обстрелов ТРЦ Амстор в Кременчуге, по официальным данным, погиб 21 человек, еще один считается пропавшим без вести.

Несмотря на почти оторванную конечность, Екатерине удалось выжить. К сожалению, ее мать – 41-летняя адвокат Елена Дмитриченко погибла на месте трагедии. Девушка вспоминает, как все было в тот день внутри ТЦ, и рассказывает, как сейчас идет ее лечение.

— Приблизительно за неделю до трагедии я приехала из Канады в Кременчуг, чтобы навестить родителей, показать диплом о профессии финансиста Канадского вуза, который только что закончила. 27 июня мы как раз собирались отпраздновать получение образования, – вспоминает Екатерина.

Это был обычный день. Екатерина вспоминает, что встретилась с мамой в городе, она была в очень хорошем настроении. В этот день мама получила водительские права и ей делали очень много комплиментов. Мать с дочерью пошли в Амстор в магазин косметики и бытовой химии за разными мелочами.

Сейчас смотрят

– Когда мы зашли внутрь, там было очень много людей. Помню, когда уже мама была на кассе, мне бросились в глаза носки с авокадо, я подошла к ним, буквально на два метра. И все… взрыв! И я вижу, как мама падает, я падаю. Потом маму я уже не видела. Я кричала. Никто не отзывался, – говорит девушка.

Екатерина вспоминает, что почему-то сразу поняла, что мамы уже нет. Девушка тогда не чувствовала ноги, потому что попала под завалы. Она слышала, как люди кричат ​​о помощи. Екатерине повезло, что огонь был далеко, у нее не было никакого ожога.

Когда пришли спасатели, вокруг было много дыма, они ничего не могли увидеть. Девушка задыхалась. Чудом ей под руку попала железяка, которой она начала стучать. Так Екатерину услышали спасатели.

– Я им буду благодарна всю жизнь! Когда приеду в Кременчуг, я бы очень хотела встретиться с теми людьми. Надеюсь, что это будет скоро. Если бы я осталась с мамой на кассе, то, наверное, не выжила бы. Выходит, что эти носки с авокадо спасли мне жизнь, — говорит Екатерина.

Только через две недели девушке сообщили, что нашли мамино тело. Узнали ее по ожерелью. Это было очень больно узнать.

– У меня почти оторвало ногу. Верхнюю часть ноги и бедра. И когда меня вытаскивали спасатели, они были в ужасе от того, что произошло с ногой. Уже впоследствии в больнице мне показали фото, там просто нет ноги, была видна кость, рваная кожа. Помню, как меня увезли в третью больницу в Кременчуге, — говорит Екатерина.

Девушка очень благодарна врачам. Они помогли сберечь ногу. В больнице Екатерина слышала, что ей нужна ампутация. Но она была в таком шоке, что уже было все равно.

– Я думала, Господи, хоть бы выжить. Мне потом отец рассказывал, что ампутация должна была быть. Однако он был против, уверял, что будет делать все возможное, чтобы сохранить ногу. И они мне ее сберегли! Вот именно сейчас я касаюсь ее, и я ее чувствую, – говорит девушка.

С момента теракта Екатерина перенесла более 20 операций. Следующий этап лечения был в Киевской городской клинической больнице №6. Там Екатерина была в числе самых сложных пациентов в ряду с тяжелоранеными военными.

Известный украинский хирург Юрий Лифшиц согласился бесплатно оперировать Екатерину на базе столичной частной клиники. Одной из самых трудных задач для хирурга было побороть инфекцию внутри раны, которая постоянно давала рецидив.

– У меня на ране были очень агрессивные бактерии, которые я подцепила в одной из больниц. На самом деле это привычная вещь чуть ли не для всех тяжелораненых, — вспоминает девушка.

Воспалительный процесс не проходил, у Екатерины постоянно была температура, было очень плохо. Именно поэтому стоял вопрос, ампутировать ногу или нет, ведь инфекция была очень активной. Но Юрий Зиновьевич чистил раны, очень хорошо чистил раны.

В больнице в Германии, где Катерина сейчас проходит реабилитацию, врачи были поражены качеством проводимых операций.

– И именно благодаря тому, что Юрий Лифшиц бактерии вычистил, у меня сейчас и есть нога. Каждый врач приложился к тому, чтобы сохранить мне ногу. Я им очень благодарна, приеду, буду благодарить, целовать и кланяться. Наши украинские врачи – настоящие герои, – говорит девушка.

Немецкие врачи не забегают наперед с прогнозами, ведь ситуация очень тяжелая. Екатерине нужно будет заменить кость в ноге, сейчас она у нее временная. Пока девушка не ощущает стопы, не может ею двигать. Поэтому дальше дело за нейрохирургией. И потом снова долгая реабилитация. Она уже началась понемногу.

– У меня сейчас такой этап, что я уже начинаю вставать. Когда я встаю, то почти теряю сознание. Но это обязательно нужно делать для выздоровления. Потому что лечение еще будет очень долгим. Но самое главное уже пройдено. Ногу мне сохранили как раз в Украине, а сейчас в Германии дело реабилитации. И я еще раз благодарна каждому врачу! – подчеркивает Екатерина.

Девушка пережила сильные эмоциональные качели. Случались очень депрессивные моменты.

— Мне очень больно на душе. Но не от того, что со мной произошло, мне больно от того, что потеряла маму. Вот моя нога – это то, что я смогу пережить. Мне очень больно смотреть на отца, потерявшего жену. Мне кажется, ему труднее, чем мне. Также мне трудно смотреть на потерявшую ребенка бабушку, — говорит Екатерина.

Все эти аспекты

влияют на жизнь невероятно. Но девушка уверена, что нужно двигаться дальше, нужно становиться на ноги в буквальном смысле. Потому что Екатерина знает, что мама очень хотела, чтобы она боролась.

– И я каждый день просыпаюсь, думая, что она гордилась бы отцом. Теперь он мой герой-спаситель, на его плечах все организационные вопросы по лечению. 27 июня, в день трагедии, папа пережил не меньшую боль. Потому что в тот день он думал, что потерял и меня, и маму, – вспоминает девушка.

Екатерина рассказывает, что отец несколько часов об этом думал, потому что ему из больницы не говорили, что она жива. То есть, несколько часов он думал, что потерял жену и дочь. И это его очень сильно подорвало.