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Все о йодной профилактике: эксперты Минздрава ответили на самые частые вопросы

23 августа 2022, 16:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
йодид калия
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили ответы на самые частые вопросы, касающиеся йодной профилактики.

1. Почему раствор йода неэффективен? Ведь в его составе тот же йодид калия?

Другие виды йодных растворов (спиртовый раствор йода, раствор Люголя, повидон-йод) не всасываются и не накапливаются в щитовидной железе, следовательно, не защитят от радиоактивного йода. Речь идет как о приеме внутрь, так и о нанесении йодных сеточек.

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Прием указанных препаратов в лучшем случае не принесет никакого эффекта, в худшем же – повредит (химические ожоги полости рта, пищевода и т.п.).

Поэтому единственным препаратом для эффективной профилактики йода остается калий йодид.

2. Почему калий йодид не рекомендуется употреблять людям 40+? 

После 40 лет щитовидная железа почти не накапливает радиоактивный йод, так что прием калия йодида может нанести больше вреда, чем пользы.

Следует помнить, что йодид калий защищает только щитовидную железу и не может защитить другие органы.

3. Можно ли использовать для йодной профилактики препараты, содержащие меньшее количество такого же активного вещества?

Подобные препараты или пищевые примеси содержат в сотни раз меньшую дозу йодида калия, чем необходимо для профилактики облучения в случае ядерных событий.

Прием сотен таблеток таких препаратов не может рассматриваться как реальная профилактическая мера, поскольку человек просто физически не способен употребить такое огромное количество таблеток.

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4. Как рассчитать подходящую дозу йодида калия детям?

Следует очень внимательно относиться к дозировке препарата. Необходимую дозу поможет рассчитать врач. Крайне важно не путать миллиграммы (мг) и микрограммы (мкг). В частности, препарат, доступный для профилактики йода в Украине, содержит 125 мг активного вещества в 1 таблетке.

5. Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью, нужно ли ей принимать йод?

Да. В этом случае принимать калий йод нужно. Во время беременности и кормления грудью щитовидная железа женщины активнее, чем у небеременных женщин, и количество поглощаемого радиоактивного йода увеличивается.

6. Нужно ли принимать йодид калий людям, у которых удалена щитовидная железа? А если удалена одна доля?

Если вам полностью удалили щитовидную железу, йодид калий принимать не нужно. В случае, если удаление было частичным и одна доля осталась, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

8. Когда принимать калий йодид?

Препарат нельзя использовать для “профилактики”. Его принимают единоразово только после оповещения от официальных органов власти.

Оптимален прием калия йодида за 6 часов до воздействия радиоактивного йода. Ввиду малой вероятности прогнозирования такой ситуации, допустимым для приема препарата является промежуток времени от 24 часов до момента поступления радиоактивного йода в организм и до 8 часов после его воздействия.

Более поздний прием препарата вреден для организма.

В любом случае нужно дождаться официального оглашения местных органов власти о начале йодной профилактики.

9. Что делать тем, кто уже принимал калий йодид профилактически (например, пили 5 дней)? 

Если принимали калий йодид ежедневно в полной дозе 125 мг, то следует немедленно прекратить его прием, поскольку это нецелесообразная передозировка и вредная перегрузка щитовидной железы.

Если же употребляли другие средства со значительно меньшей дозой активного вещества, то не нужно обращать на это внимания и выполнять текущие указания по йодной профилактике рекомендуемым препаратом (фармацевтическая форма 125 мг).

Источник
Минздрав
Теги
витік радіації МОЗ Украины Советы Радіація
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