Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили ответы на самые частые вопросы, касающиеся йодной профилактики.

1. Почему раствор йода неэффективен? Ведь в его составе тот же йодид калия?

Другие виды йодных растворов (спиртовый раствор йода, раствор Люголя, повидон-йод) не всасываются и не накапливаются в щитовидной железе, следовательно, не защитят от радиоактивного йода. Речь идет как о приеме внутрь, так и о нанесении йодных сеточек.

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Прием указанных препаратов в лучшем случае не принесет никакого эффекта, в худшем же – повредит (химические ожоги полости рта, пищевода и т.п.).

Поэтому единственным препаратом для эффективной профилактики йода остается калий йодид.

2. Почему калий йодид не рекомендуется употреблять людям 40+?

После 40 лет щитовидная железа почти не накапливает радиоактивный йод, так что прием калия йодида может нанести больше вреда, чем пользы.

Следует помнить, что йодид калий защищает только щитовидную железу и не может защитить другие органы.

3. Можно ли использовать для йодной профилактики препараты, содержащие меньшее количество такого же активного вещества?

Подобные препараты или пищевые примеси содержат в сотни раз меньшую дозу йодида калия, чем необходимо для профилактики облучения в случае ядерных событий.

Прием сотен таблеток таких препаратов не может рассматриваться как реальная профилактическая мера, поскольку человек просто физически не способен употребить такое огромное количество таблеток.

4. Как рассчитать подходящую дозу йодида калия детям?

Следует очень внимательно относиться к дозировке препарата. Необходимую дозу поможет рассчитать врач. Крайне важно не путать миллиграммы (мг) и микрограммы (мкг). В частности, препарат, доступный для профилактики йода в Украине, содержит 125 мг активного вещества в 1 таблетке.

5. Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью, нужно ли ей принимать йод?

Да. В этом случае принимать калий йод нужно. Во время беременности и кормления грудью щитовидная железа женщины активнее, чем у небеременных женщин, и количество поглощаемого радиоактивного йода увеличивается.

6. Нужно ли принимать йодид калий людям, у которых удалена щитовидная железа? А если удалена одна доля?

Если вам полностью удалили щитовидную железу, йодид калий принимать не нужно. В случае, если удаление было частичным и одна доля осталась, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

8. Когда принимать калий йодид?

Препарат нельзя использовать для “профилактики”. Его принимают единоразово только после оповещения от официальных органов власти.

Оптимален прием калия йодида за 6 часов до воздействия радиоактивного йода. Ввиду малой вероятности прогнозирования такой ситуации, допустимым для приема препарата является промежуток времени от 24 часов до момента поступления радиоактивного йода в организм и до 8 часов после его воздействия.

Более поздний прием препарата вреден для организма.

В любом случае нужно дождаться официального оглашения местных органов власти о начале йодной профилактики.

9. Что делать тем, кто уже принимал калий йодид профилактически (например, пили 5 дней)?

Если принимали калий йодид ежедневно в полной дозе 125 мг, то следует немедленно прекратить его прием, поскольку это нецелесообразная передозировка и вредная перегрузка щитовидной железы.

Если же употребляли другие средства со значительно меньшей дозой активного вещества, то не нужно обращать на это внимания и выполнять текущие указания по йодной профилактике рекомендуемым препаратом (фармацевтическая форма 125 мг).