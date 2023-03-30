С 3 апреля 2023 года в Украине отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться по электронному рецепту.

Что такое е-рецепт

Электронный рецепт – это цифровой аналог бумажного рецепта, который создается, хранится и передается посредством электронной системы здравоохранения (ЕСЗ).

Е-рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть действующее вещество.

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Пациент самостоятельно выбирает бренд препарата с соответствующим действующим веществом.

Кто выписывает

Выписать е-рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник или врачи-ФЛП.

В отдаленных регионах пациенты смогут приобрести рецептурное лекарство по бумажному рецепту от фельдшера.

Во время военного положения

На период военного положения в Украине будет действовать исключение на приобретение рецептурного лекарства без рецепта врача в пределах территориальных общин, которые расположены в районе проведения активных военных (боевых) действий.

Военные администрации, подразделения и волонтерские, благотворительные организации могут закупать рецептурное лекарство для нужд военного времени без рецепта.

Как получить е-рецепт

Нужно обратиться к врачу, который установит диагноз и выпишет нужное лекарство.

При длительном лечении острого или хронического обострения повторный электронный рецепт можно получить дистанционно.

На телефон пациента придет СМС с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарства в аптеке.

Если у вас или у ваших близких нет телефона, врач может выписать вам бумажный рецепт.

Е-рецепт можно погасить частично (получив меньшее количество лекарства). Чтобы получить остальные лекарства, повторно рецепт выписывать не нужно.

Как получить е-рецепт на Доступні ліки

Чтобы воспользоваться таким рецептом, нужно прийти на прием к врачу. После установления диагноза специалист должен проверить актуальность мобильного номера пациента в электронной системе и выписать е-рецепт.

На телефон пациента придет СМС с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарства в аптеке. Получив такое сообщение, можно пойти в любую аптеку — участнику программы Доступні ліки и получить препарат.

Провизору нужно назвать номер рецепта. Тогда пациенту предложат на выбор лекарство. Нужно выбрать одно из лекарственных средств и назвать четырехзначный код. После этого пациент получает то, что ему было прописано в рецепте.

По программе Доступні ліки можно получить лекарственный препарат из утвержденного списка бесплатно или с частичной оплатой.

Электронный рецепт на инсулин

Чтобы получить электронный рецепт на инсулин, пациент должен обратиться к эндокринологу, который составит индивидуальный план лечения и внесет его в ЕСЗ, укажет требуемый тип инсулина, дозировку и т. д. На основе этой информации генерируется электронный рецепт.

В дальнейшем рецепт инсулина может выписать семейный врач.

Если в аптеке нет нужного типа инсулина, то его можно заказать бесплатно.

На какие еще препараты нужно иметь е-рецепт

По е-рецепту можно получить все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача.

Можно ли купить лекарство по бумажному рецепту

Минздрав отмечает, что при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему сможет выписать рецепт на специальном бумажном бланке.

Сколько действителен электронный рецепт

Срок действия электронного рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

Новый электронный рецепт на Доступні ліки и инсулин врач сможет выписать до истечения срока предыдущего рецепта: