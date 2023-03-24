Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины собрали воедино наиболее значимые факты относительно пользы и вреда жевательной резинки.

Так, Американская ассоциация стоматологов утверждает, что во время жевания резинки без сахара в течение 20 минут после еды увеличивает выделение слюны. Это помогает очистить полость рта, нейтрализует кислоты и помогает предотвратить кариес.

Кроме того, повышенное слюноотделение в процессе жевания помогает сбалансировать кислотность в пищеводе, облегчить симптомы кислотного рефлюкса.

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Резинка также может несколько улучшить неприятный запах из полости рта, помочь при сухости во рту, по крайней мере на короткое время.

— Но в обоих случаях жвачка не является лекарственным средством и не может устранить истинные причины этих явлений. Если вас беспокоит рефлюкс и проблемы с полостью рта, обратитесь к врачу, — советуют в ЦОЗ.

Кстати, ученые из Университета Сент-Лоуренс провели исследование и обнаружили влияние жевательной резинки на улучшение памяти. Если использовать резинку прямо перед экзаменом, это помогает улучшить результаты и активизировать работу мозга.

Также выявлено улучшение когнитивных функций организма, отвечающих за скорость восприятия и рабочую память.

Вред жевательной резинки

Жевательная резинка может стать причиной нежелательных эффектов:

и нгредиенты, входящие в состав жевательной резинки без сахара, обладают слабительным эффектом. Если потреблять жвачку в больших количествах, это может привести к диарее или другим расстройствам пищеварения;

п ри жевании резинки заглатывается лишний воздух, что может привести к метеоризму и боли в животе;

п остоянное или частое жевание резинки может стать причиной расстройства височно-нижнечелюстных суставов. Если их чрезмерно нагружать, это приводит к перенапряжению и дисбалансу, вследствие чего могут возникать боли в челюсти, ушные и головные боли, травматизация зубов и т.д.

Резинка и снижение стресса. Поскольку во время жевания наш мозг получает сигнал, что организм принимает пищу, соответственно выделяются гормоны, отвечающие за удовольствие. Следовательно, на физиологическом уровне человек может испытывать временное успокоение.

Однако впоследствии, когда голод или фантомное чувство сытости дает сигнал в мозг, то раздражение усиливается, что является дополнительным фактором усиления стресса.

Жевательная резинка может служить дополнительным инструментом в борьбе с курением: закрывать потребности человека выполнять механические действия, связанные с курением.

Жвачка может помочь бороться с сонливостью. Во время жевания увеличивается кровоснабжение головного мозга, что влияет на активизацию организма и уменьшение сонливости или повышение внимания.

По этой причине жевательную резинку часто используют водители за рулем. Однако не стоит забывать об отдыхе и заботе о своем физическом и психическом здоровье.