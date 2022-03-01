Министерство здравоохранения Украины составило список всех украинских аптек, где на сегодня можно приобрести взрослый и детский инсулин.
Список будет обновляться и пополняться.
Его можно найти по этой ссылке.
Перед тем как обратиться в ближайшую к вам аптеку, рекомендуется сначала позвонить туда, чтобы узнать часы работы и уточнить наличие инсулина.
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Инсулин пациенты найдут либо в аптеке, либо, по возможности, им доставят его волонтеры.
Также напоминаем, что работает горячая линия Минздрава 0 800 60 20 19.