Министерство здравоохранения Украины составило список всех украинских аптек, где на сегодня можно приобрести взрослый и детский инсулин.

Список будет обновляться и пополняться.

Его можно найти по этой ссылке.

Перед тем как обратиться в ближайшую к вам аптеку, рекомендуется сначала позвонить туда, чтобы узнать часы работы и уточнить наличие инсулина.

Инсулин пациенты найдут либо в аптеке, либо, по возможности, им доставят его волонтеры.

Также напоминаем, что работает горячая линия Минздрава 0 800 60 20 19.