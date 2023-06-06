Все хотят вернуться и иметь работу: Зеленский о выплатах раненым бойцам

В обществе поднимается вопрос трудоустройства раненых солдат, которые временно не могут нести службу и не могут работать, как гражданские. Президент Украины Владимир Зеленский предложил решение проблемы обеспечения раненых бойцов во время брифинга с журналистами.

— А дальше — следующее. Я уже обращался с этим к нашим военным, к командующим, в Генштаб и в Главком. Вакансий у них очень много. У командиров есть вакансии в армии, надо возвращать этих людей, находить им место, ту или иную работу. Если, извините, какой-то наш герой без конечности, и он потерял ее ради нашего государства, то государство должно ему дать соответствующую работу, которую этот человек может выполнять. И этот человек будет зарабатывать соответствующие деньги.

Мне кажется, что это важно, я не знаю. Со всеми, с которым я общался, с ранеными, все хотят вернуться и иметь работу. А их работа — служить государству. Если он сейчас не может из-за ранения стрелять, то должен иметь другую работу, — считает глава государства.

По мнению президента, украинское государство должно дать возможность найти работу или зарабатывать в рядах армии.

— Мне кажется, что то, что я говорю, — это дельное предложение. Если нет — давайте проговорим, какие еще варианты есть. Или надо человека не держать в армии и дать возможность найти работу, или дать возможность человеку зарабатывать в армии. Я думаю, что мое предложение дать возможность лучше, чем просто человека выбросить на улицу. Я не знаю других выходов, существуют ли они, — отметил Зеленский.

Президент считает, что необходимо дать гражданам работу — и соответствующие решения могут приниматься не на законодательном уровне, а внутри армии.